Страшные кадры: подросток на велосипеде едва не попал под поезд

После столкновения велосипед протащило и отбросило, а мальчик отскочил назад. Серьезных травм он, к счастью, не получил, осталось лишь несколько царапин. В момент ДТП ребенок был в наушниках, сообщает Lõuna Eesti Postimees.

На видео запечатлено, как мальчик в последний момент замечает поезд, и удар приходится на велосипед.

«Хотелось бы попросить родителей, чтобы они поговорили со своими детьми об опасностях пересечения железной дороги. Естественно, железную дорогу нельзя пересекать сидя на велосипеде, нужно слезть с него и катить рядом, убедившись, что поблизости нет поезда. Помимо этого, не стоит отвлекаться на посторонние дела, будь то музыка или игры в телефоне», - прокомментировала руководитель по коммуникациям Эстонской железной дороги Моника Кальюсаар.