вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Страшные кадры: подросток на велосипеде едва не попал под поезд

Страшные кадры: подросток на велосипеде едва не попал под поезд

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Вчера, 9 апреля, в 13.56 на железнодорожном переходе на улице Пикк в Валга мальчик на велосипеде, которому 12-14 лет, едва не попал под товарный поезд.

После столкновения велосипед протащило и отбросило, а мальчик отскочил назад. Серьезных травм он, к счастью, не получил, осталось лишь несколько царапин. В момент ДТП ребенок был в наушниках, сообщает Lõuna Eesti Postimees.

На видео запечатлено, как мальчик в последний момент замечает поезд, и удар приходится на велосипед.

«Хотелось бы попросить родителей, чтобы они поговорили со своими детьми об опасностях пересечения железной дороги. Естественно, железную дорогу нельзя пересекать сидя на велосипеде, нужно слезть с него и катить рядом, убедившись, что поблизости нет поезда. Помимо этого, не стоит отвлекаться на посторонние дела, будь то музыка или игры в телефоне», - прокомментировала  руководитель по коммуникациям Эстонской железной дороги Моника Кальюсаар.

«Для этого мальчика, безусловно, это было вторым днем рождения, но в большинстве случаев подобные инциденты имеют крайне серьезные последствия», - добавила она.

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