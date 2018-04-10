Олимпиада за взятки

Расследование проводится в отношении бывшего президента страны Ли Мён Бака. Предполагается, что в скандале замешана южнокорейская компания Samsung, так как она предлагала членам МОК различные поощрения в обмен на голоса.

На Игры-2018 претендовали Пхёнчхан, Анси (Франция) и Мюнхен (Германия). Выборы организатора Олимпиады проходили в 2011 году на сессии МОК в Дурбане.

Часть членов МОК из этого списка должна была проголосовать за Анси в первом круге, а затем в случае поражения французского города — за Пхёнчхан во втором круге.

По информации издания, в составлении списка членов МОК помогал Папа Массата Диак, сын бывшего президента Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Ранее Диак-старший был пожизннено отстранён от работы в лёгкой атлетике, он также обвиняется в подкупе голосов на двух других Олимпийских играх.

В случае заключения контрактов Диак-младший должен был получить 12,5 млн долларов и дополнительный бонус. 12 из 27 членов МОК представляют африканские страны. Имена чиновников не называются.