Крупнейшая строительная фирма сокращает более 300 работников
10 апреля 2018 г., 11:38
Крупнейшая финская строительная компания YIT сократит до 120 своих работников в Финляндии и около двухсот человек в других странах, главным образом в России, пишет Postimees.
Количество работников сократится еще больше за счет того, что некоторые уходят на пенсию, а некоторые увольняются по собственному желанию, передает Helsingin Sanomat.
По словам представителей YIT, под сокращения не попадут лишь работники стройплощадок.
Волна сокращений связана с произошедшим в начале февраля объединением YIT с концерном Lemminkäinen. В результате объединения YIT стала крупнейшим строительным предприятием в Финляндии, на котором работают 10 000 работников.