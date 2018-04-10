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Крупнейшая строительная фирма сокращает более 300 работников

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YIT.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Крупнейшая финская строительная компания YIT сократит до 120 своих работников в Финляндии и около двухсот человек в других странах, главным образом в России, пишет Postimees.

Количество работников сократится еще больше за счет того, что некоторые уходят на пенсию, а некоторые увольняются по собственному желанию, передает Helsingin Sanomat. 

По словам представителей YIT, под сокращения не попадут лишь работники стройплощадок. 

Волна сокращений связана с произошедшим в начале февраля объединением YIT с концерном Lemminkäinen. В результате объединения YIT стала крупнейшим строительным предприятием в Финляндии, на котором работают 10 000 работников.

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