вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Будьте осторожны! В Эстонии распространяются фальшивые деньги

Будьте осторожны! В Эстонии распространяются фальшивые деньги

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Фальшивые деньги.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

В понедельник Лыунаской префектуре поступил ряд сообщений о поддельных купюрах номиналом 50 евро.

В Валгамаа полиции сообщили, что в начале апреля в Лыунаском представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы было обнаружено две банкноты номиналом 50 евро с признаками фальсификации, сообщил пресс-секретарь префектуры.

В Вильяндимаа в первую неделю апреля в Лыунаском представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы была обнаружена одна монета номиналом 2 евро с признаками подделки.

Во второй половине марта в представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы в Тарту обнаружили одну банкноту номиналом 10 евро и две банкноты номиналом 50 евро с признаками подделки. Банкноты номиналом 10 и 50 евро с признаками подделки также были обнаружены в начале прошлого месяца.

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