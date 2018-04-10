Будьте осторожны! В Эстонии распространяются фальшивые деньги

В Валгамаа полиции сообщили, что в начале апреля в Лыунаском представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы было обнаружено две банкноты номиналом 50 евро с признаками фальсификации, сообщил пресс-секретарь префектуры.

В Вильяндимаа в первую неделю апреля в Лыунаском представительстве занимающейся организацией перевозок наличных денег охранной фирмы была обнаружена одна монета номиналом 2 евро с признаками подделки.