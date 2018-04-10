Больница начала работу с жертвами сексуального насилия

Член ведущей группы по развитию услуг, оказываемых жертвам сексуального насилия, и руководитель по сестринству отделения экстренной медицины Майе Тюрксон отмечает, что названное направление в работе больниц было инициировано Департаментом социального страхования в 2017 году - с перспективой развития к 2021 году в четырех регионах Эстонии стандартизированной помощи лицам, пережившим сексуальное насилие.

Первыми данной услугой начали заниматься в Клинике Тартуского университета. Позже к данному проекту присоединилась Западно-Таллиннская центральная больница, а с начала этого года - Пярнуская больница и Ида-Вируская центральная.

Целевой группой данного направления работы являются женщины и мужчины всех возрастов, добровольно обратившиеся после сексуального насилия за помощью в медицинское учреждение, причем доля женщин прогнозируется на уровне 95 процентов.

Своими ожиданиями по поводу оказания данной услуги поделилась руководитель по сестринству второго хирургического отделения Алина Тимошина: «Не все жертвы сексуального насилия по разным причинам решаются обращаться за помощью в полицию. Мы готовы заниматься этими людьми, поддерживая их медицинские, юридические и эмоциональные потребности».

Медицинский осмотр производится вместе со сбором доказательного материала с целью его сохранения в медицинском учреждении в течение определенного срока, если жертва позже пожелает обратиться еще и в полицию. Благодаря консультации поддерживается способность жертвы справляться с ситуацией, а также ее обращение в правовую систему и ее активное направление на последующее лечение.

Последующее лечение заключается в медицинском и психосоциальном активном мониторинге, чтобы предотвратить длительные воздействия на здоровье, обусловленные насилием, и выяснить жертв, нуждающихся в дальнейшем направлении для оказания психологической и психиатрической помощи, а также помощи врача-специалиста.

В больницу жертва может обратиться через отделение экстренной медицины (ЕМО). Триажная сестра выясняет, имеются ли у пострадавшей стороны еще какие-либо сопутствующие повреждения (раны, переломы и т.п.), и решает, нуждается ли жертва в лечении в ЕМО или ее можно сразу направить на гинекологический осмотр и сбор доказательств насилия. После прохождения триажа и возможного пребывания в ЕМО жертвой сексуального насилия занимается либо дежурный гинеколог, либо специально вызываемый специалист. Пострадавшего в результате сексуального насилия не оставляют одного - по больнице он передвигается с сопровождением.