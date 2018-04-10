Эдвард Лукас: операция "Скрипаль"

Эти операции всегда преследуют политическую цель (или цели), и инцидент в английском провинциальном городе Солсбери не исключение. По причинам, которые мы до сих пор полностью не понимаем, некто решил, что господин Скрипаль является подходящей целью для убийства. Возможно, это было запоздавшим наказанием за предательство по отношению к российской военной разведке ГРУ, выразившееся в передаче ее тайн британскому МИ-6.

Возможно, после переезда в Великобританию (он был одним из четырех человек, которых Россия освободила в 2010 году после помилования) он вновь привлек внимание российской контрразведки. Возможно также, что за этим инцидентом стояло намерение нарушить правила и спровоцировать противостояние с Западом. В последнем случае то обстоятельство, что господин Скрипаль более не являлся активным участником игр разведки, делало его еще более удобным.

Следующий пункт: разведка. Российским разведчикам дали задание обстоятельно проанализировать местонахождение и передвижение цели. Было бы обидно, если бы убийца прибыл в Солсбери и обнаружил, что Скрипали надолго уехали в отпуск.

Вслед за этим операция вышла на «кинетическую» стадию, выражаясь военным языком. Соответствующее российское ведомство (я предполагаю, что это ГРУ) должно было проработать ряд набросков оперативных планов. Какой способ убийства господина Скрипаля был лучшим? Каковы были риски? Какие варианты имелись на тот случай, если что-то пойдет не так?

Возможно, операция должна была быть полностью засекреченной: Скрипаля должны были найти мертвым, а у загруженной работой больницы не было бы времени на основательное вскрытие. Это все же маловероятно из-за решения применить нервно-паралитический газ «Новичок». У России есть и другие, менее заметные способы убить человека, которыми она могла бы воспользоваться, если бы захотела. Таким образом, оперативный план должен был включать объемный раздел последствий в сфере информации.

Одна из потенциальных нитей — выкладывание в интернете незадолго до покушения видеоклипов об аресте Скрипаля в 2004 году. Они могли поступить только из российской системы разведки. Их доступность позволила увести нарратив от ядра проблемы — Скрипаля как жертвы покушения — в направлении, которое больше устраивало Кремль: Скрипаля как унизительным образом разоблаченного предателя.

Россия совершила и много другого, чтобы замутить воду. Пропагандисты всех мастей вцепились в совпадение, близость к Солсбери секретной правительственной лаборатории Портон-Даун, занимающейся химическим и биологическим оружием. Никто открыто не пояснил, почему так важно, что они близко расположены. Вместо этого британские СМИ подверглись такому осуждению за отказ освещать этот факт, словно речь шла о попытке замалчивания информации. Это впечатление усилилось благодаря дилетантским и необдуманным сигналам, которые подавало британское правительство, и его невнятным заявлениям. Легковерные британские политики и деятели СМИ поддержали усилия Кремля.

В то же время использовались и другие элементы. Россия применила дипломатические средства, чтобы разбить ответные шаги Лондона, добившись того, что страны вроде Австрии и члены НАТО Болгария, Греция, Словакия и Словения не поддержали Великобританию в скоординированной высылке российских офицеров разведки. Даже в странах, сделавших этот шаг, прозвучали прокремлевские голоса, утверждающие, что доказательства не являются достаточными, а реакция чрезмерна. Это дало другие засекреченные и скрытые средства для воздействия на общественное мнение.

Тем не менее, не все прошло по плану. Месяц спустя господин Скрипаль с дочерью поправляются. Похоже, что Россия провалила центральную часть операции, но остальные ее части сработали блестяще. Британские власти предстали слабыми и запутавшимися, Россия в то же время смогла превратить однозначную историю покушения на убийство в деликатес для любителей теорий заговора.

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