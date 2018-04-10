Тайник в лесу скрывал 1000 литров опасного нелегального алкоголя и полмиллиона сигарет

Суд приговорил Арро к двум годам тюремного заключения, из которых реально он проведет в тюрьме три месяца. Оставшееся наказание осужденный будет отбывать условно, с двухлетним испытательным сроком, в течение которого он должен будет выполнять требования уголовного надзора. Срок отсчитывается с момента задержания Арро 30 января этого года.

Согласно обвинениям Лыунаской окружной прокуратуры, до 30 января этого года Арро хранил в доме, находящемся в деревне Ваабина в Вырумаа, около 1000 литров нелегального алкоголя. В находящемся в доме тайнике было 39 пластиковых канистр, в каждой из которых было около 25 литров алкоголя с содержанием этанола более 90 процентов. Также, согласно обвинениям, в квартире на улице Парги в волости Антсла Арро хранил 14 бутылок с различными этикетками, в которых было около семи литров нелегального алкоголя с содержанием этанола 36,5 процента.

Кроме этого, прокуратура обвиняет Арро в том, что с 24 октября прошлого года по 30 января этого года он хранил и передал 54 ящика (540 000 штук) контрабандных сигарет.

Также в неустановленное до сих пор время и в неизвестном месте он приобрел гладкоствольное полуавтоматическое охотничье ружье 20 калибра, одну малокалиберную винтовку 6,35 мм и по меньшей мере 10 патронов. У Арро не было разрешения на обращение с этим оружием.

По словам Лыунаского окружного прокурора Кайре Хянилене, благодаря расследованию было устранено очень большое количество нелегального алкоголя и сигарет, которые рано или поздно дошли бы до потребителей. «Люди, употребляющие нелегальный алкоголь, рискуют своим здоровьем и жизнью, потому что у потребителей нет возможности определить состав находящейся в бутылке жидкости. Бывали случаи, когда те, кто употребил нелегальный алкоголь, попадали в больницу в тяжелом состоянии или даже умирали, - сказала прокурор. – И при проверке этого алкоголя экспертиза установила, что он содержит денатурат и поэтому не является пригодным к употреблению».

«Обнаруженные в находящемся в лесу Вырумаа доме 40 канистр с нелегальным алкоголем и 54 ящика контрабандных сигарет конфискуют после вступления в силу оглашенного приговора. Обвиняемому придется поразмыслить над своими поступками во время назначенного ему шокового заключения, после которого его ждет испытательных срок в два года и контроль над его поведением. Таким образом, в дальнейшем Арро придется регулярно встречаться с чиновниками службы пробации», - сказала Хянилене, добавив, что в результате оборота нелегального алкоголя и сигарет в государственную казну не поступило 80 000 евро.

Руководитель отдела расследований Лыунаской службы Налогово-таможенного департамента Рауль Тиганик отметил, что движение столь крупных партий нелегального алкоголя на рынке встречается не каждый день. «Однако такие случаи доказывают, что нелегальный алкоголь никуда не исчез. Налогово-таможенный департамент делает все возможное, чтобы усложнить деятельность организаторов нелегальной торговли», - сказал Тиганик.

В качестве компенсации за доход, полученный от продажи нелегального огнестрельного оружия, с Арро взыскали 300 евро. Он должен оплатить расходы на уголовное производство в размере 3750 евро.

Досудебное следствие проводил Налогово-таможенный департамент под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.