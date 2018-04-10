Рекордная высота: 156 позитивных допинг-проб в российской легкой атлетике

«Все вещи, которые нам были предъявлены, имеют место. Когда ты приходишь, и у тебя 156 положительных допинг-проб за год — это сумасшедший прецедент для всех видов спорта.

Мы брали аналитику, ниже нас были Индия и Китай, по 70-80 положительных допинг-проб в свой самый тяжелый период. Европейские страны — максимум четыре положительных проб в год. И тогда масштаб бедствия я начал осознавать — мы были поголовно поражены этой проблемой.