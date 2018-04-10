Потерянный рай: семь мест, которые погубили туристы

Открывают рейтинг острова Пхи-Пхи в Таиланде. Двадцать лет назад этот маленький архипелаг в Андаманском море казался настоящим раем и был неизвестен широкой публике. Расположенная здесь бухта Майя-Бей идеально подходила для съемок фильма «Пляж». Сейчас залив посещают около 5 000 человек ежедневно. Ситуация ухудшается с каждым годом, поэтому местные власти недавно объявили о планах полностью закрыть Майя-Бей для туристов с 1 июня по 30 сентября, пишет turizm.ru.

Еще одним потерянным раем стал остров Боракай на Филиппинах. Десять лет назад это место, безусловно, стоило посетить. В 2012 году эксперты назвали его лучшим островом в мире, в основном, за мягкий белый песок и бирюзовое море. Сегодня, по словам президента Филиппин Родриго Дютерте, Боракай - это «выгребная яма». Специальная комиссия обнаружила, что сточные воды местных отелей и предприятий текут прямо в море. Всего в Боракае установлено более 800 экологических нарушений. По решению властей, остров с 26 апреля будет закрыт для туристов на шесть месяцев.

Майорка. Иллюстративное фото. ФОТО: JAIME REINA/AFP

Также в составленном британцами рейтинге оказалась Майорка. Сказать, что остров гибнет, будет не совсем справедливым. Горный хребет Серра-де-Трамунтана на севере острова, по-прежнему, великолепен. Однако 10 миллионов туристов в год, несомненно, держат в напряжении остальную часть Майорки. Живописная дорога в Са-Калобра в пик сезона превращается в одну сплошную пробку, в то время как столица Пальма буквально задыхается, когда круизные суда высаживают своих пассажиров. Местные власти хорошо осведомлены о проблеме. Они уже удвоили туристический налог в высокий сезон. Повышение сбора до 4 евро на человека в день в зависимости от типа объекта размещения, должно помочь финансировать экологические проекты, а также стимулирует отдыхающих приезжать на Майорку в низкий сезон.

Карнавал в Венеции. ФОТО: MANUEL SILVESTRI/Reuters

Кроме того, в список самых страдающих от туризма направлений вошли Венеция, которую ежегодно посещают 22 миллиона туристов; остров Косумель в Мексике, превратившийся за последние десятилетия в один из самых оживленных круизных портов региона; Бали, где в конце прошлого года было объявлено о «чрезвычайной ситуации с мусором»; остров Большой Майор Кей на Багамах, когда-то ставший популярным благодаря живущей на местном пляже колонии свиней.