вторник, 10 апреля 2018 г.
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Стали известны подробности убийства женщины в гостинице в центре Риги

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Латвийская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: ILMARS ZNOTINS/afp/Scanpix

Стали известны подробности убийства женщины в одной из гостиниц Риги. Это гражданка Казахстана.

Как сообщает передача Degpunkta, трагедия произошла в гостинице Metropole в центре Риги. Мужчина, который провел два дня с убитой им женщиной, пытался сбежать, полиция задержала его буквально за 40 минут до вылета.

Тело нашла горничная вечером в воскресенье 8 апреля. По сведениям, представленным полицией, было сразу понятно, что женщина умерла насильственной смертью - на теле были видны следы побоев и следы удушения. Она лежала на полу. 41-летняя женщина зарегистрировалась в номере с 46-летним мужчиной, который на момент прибытия стражей порядка выписался в срочном порядке. В 18.20 он планировал улететь в Москву.

Отмечается, что оба - граждане Казахстана. На момент задержания в крови мужчины не был обнаружен алкоголь, в поле зрения полиции он не попадал.

Полиция предполагает, что женщина и мужчина являлись парой, так как с 6 по 8 апреля проживали и проводили в Риге время вместе. Пока неизвестно, с какой именно целью они прилетали в Ригу.

Мужчина был задержан за 40 минут до вылета. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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