Стали известны подробности убийства женщины в гостинице в центре Риги

Как сообщает передача Degpunkta, трагедия произошла в гостинице Metropole в центре Риги. Мужчина, который провел два дня с убитой им женщиной, пытался сбежать, полиция задержала его буквально за 40 минут до вылета.

Тело нашла горничная вечером в воскресенье 8 апреля. По сведениям, представленным полицией, было сразу понятно, что женщина умерла насильственной смертью - на теле были видны следы побоев и следы удушения. Она лежала на полу. 41-летняя женщина зарегистрировалась в номере с 46-летним мужчиной, который на момент прибытия стражей порядка выписался в срочном порядке. В 18.20 он планировал улететь в Москву.

Отмечается, что оба - граждане Казахстана. На момент задержания в крови мужчины не был обнаружен алкоголь, в поле зрения полиции он не попадал.

Полиция предполагает, что женщина и мужчина являлись парой, так как с 6 по 8 апреля проживали и проводили в Риге время вместе. Пока неизвестно, с какой именно целью они прилетали в Ригу.