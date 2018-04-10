В Минобороны прокомментировали идею построить ветропарки на границе с Россией

«Группа по разработке учитывающих потребности Министерства обороны в сфере безопасности парков ветрогенераторов пришла к выводу, что достижение целей в сфере ветроэнергетики, предусмотренных планом развития энергетической экономики на 2020 год, возможно и без применения компенсационных мер в области государственной обороны», - сказал BNS вице-канцлер министерства по оборонному планированию Меэлис Ойдсалу.

«При рассмотрении различных подходов было установлено, что без приобретения дополнительных радиосистем и систем радаров Министерством обороны, МВД или иным ведомством невозможно отменить распространяющиеся на парки ветрогенераторов ограничения в сфере безопасности. Эти ограничения на сегодняшний день зафиксированы в том, что касается систем Сил обороны», - отметил Ойдсалу.

По словам Ойдсалу, расходы на цикл эксплуатации одного радара Сил обороны для слежения за воздушным пространством составляют порядка 52 млн евро, и эта сумма не включена в планы развития ни энергетической экономики, ни гособороны. Нет ни одного другого технического решения, позволяющего избавиться от воздействия ветропарков на системы слежения, кроме покупки дополнительных датчиков.

По словам Ойдсалу, если девелоперы захотят компенсировать связанный со строительством ветропарков эффект и выразят интерес к покупке дополнительных радаров, можно будет провести дополнительные переговоры между девелоперами, Министерством обороны и Министерством экономики и коммуникаций и разработать схему, обеспечивающую государству надежность финансирования и соответствие с конституцией, а девелоперам - равное обращение.

Рабочая группа продолжит свою деятельность. По словам Ойдсалу, она в планирует в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом с мая проводить замеры воздействия ветрогенераторов на радиосистемы.

Ойдсалу добавил, что девелоперы считают наиболее целесообразным для строительства ветропарков смягчение в будущем не обусловленных соображениями государственной обороны ограничений. «Для этого нужно, чтобы представители девелоперов провели переговоры с местными самоуправлениями и Министерством финансов», - отметил он.

15 марта Ойдсалу представил деятельность рабочей группы правительству. В ее работу наряду с рядом министерств включены также представительские организации девелоперов ветропарков. Правительство дало рабочей группе задачу проинформировать девелоперов об обусловленных соображениями безопасности ограничениях. Это будет сделано во вторник в Министерстве обороны.

Представители рабочей группы с девелоперами приняли участие в конференции Европейской ассоциации ветроэнергетики, чтобы получить обзор соответствующей практики других европейских стран. Министерство обороны также пригласило в Эстонию на встречу с девелоперами представителей вооруженных сил Финляндии, чтобы они сделали обзор принятой в их стране практики. Обусловленные соображениями гособороны ограничения являются общепринятой практикой, в зависимости от геополитического расположения страны их применяют по-разному.