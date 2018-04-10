вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Порошенко решил последовать примеру США: Украина намерена ввести санкции против российских бизнесменов

Порошенко решил последовать примеру США: Украина намерена ввести санкции против российских бизнесменов

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Петр Порошенко.

ФОТО: Scanpix/AP

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время по его поручению рассмотрит вопрос введения санкций в отношении российских олигархов, которые будут гармонизированы с санкциями США.

"Несколько дней назад я отдал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретарю совета подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США. Безусловно, в состав санкций будет внесен и господин Дерипаска (российский бизнесмен Олег Дерипаска - ИФ), и другие", - сказал глава государства на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине во вторник.

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