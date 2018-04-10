Порошенко решил последовать примеру США: Украина намерена ввести санкции против российских бизнесменов

"Несколько дней назад я отдал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретарю совета подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США. Безусловно, в состав санкций будет внесен и господин Дерипаска (российский бизнесмен Олег Дерипаска - ИФ), и другие", - сказал глава государства на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине во вторник.