Рубль отправился на дно

Максимальное значение для пары евро — рубль в ходе торгов 10 апреля составило 78,42 рубля. Последний раз курс европейской валюты достигал таких значений 6 апреля 2016 года. Доллар обновил свой максимум двухлетней давности, составив 63,55 рубля.

По состоянию на 12:18 по московскому времени евро торговался за 77,39 рубля, доллар — 62,81 рубля. Официальный курс Банка России на среду, 11 апреля, составил 62,38 рубля за доллар и 76,85 рубля за единицу европейской валюты.

В условиях высокой волатильности курса национальной валюты становится особенно актуален проект указания ЦБ, вынесенный на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных актов. Так, регулятор хочет внести изменения в инструкцию 136-И, обязав банки фиксировать курс обмена сразу после получения устного согласия клиента на сделку.

Резкое падение курса рубля к евро и доллару происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций США. Как сообщает «Коммерсантъ», в ближайшее время Вашингтон обсудит новые ограничительные меры, связанные с сообщениями об использовании химического оружия в Сирии.