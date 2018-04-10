Бизнес известных белок на домах престарелых забуксовал

Мартин Кукк ФОТО: Erlend Štaub

Путь к самому крупному содержателю домов призрения – а именно такие у них амбиции – у Südamekodud нельзя назвать слишком успешным. Кукк заверил, что в трех-четырех местах сейчас все еще идут переговоры, и, возможно, дело дойдет до заключения договора, но он не хочет говорить об этом подробно, пока они не будут подписаны.

Кукк подчеркнул, что они обходят все дома призрения Эстонии, чтобы получить основательный обзор рынка и для самообразования. Они не хотят скупить всё или взять у волостей на содержание: «Если у кого-то есть мысли о расширении, но сил не хватает, мы предлагаем свои решения».

График домов престарелых. В домах призрения Эстонии постоянно есть свободные места. ФОТО: Alari Paluots

Кукк отметил, что мечты у них, конечно, большие, но в предпринимательстве они все же консервативны: «Мы можем принять свои решения об инвестициях лишь тогда, когда с ними согласятся какие-то банки или фонды. Только на собственные капиталы мы крупные объекты построить не сможем».

Если сейчас в среднем эстонском доме призрения живут по 30-40 человек, то, по словам Кукка, в каждом из этих домов могли бы начать жить по 120 клиентов. Строительство одного такого большого дома призрения, по оценке Südamekodud, обойдется в 3-3,5 миллиона евро. Таким образом, они хотят расширить уже имеющиеся дома, а новые сразу строить большими.

«Найдется мало частных собственников, которым принадлежит больше одного дома призрения. Если в нашем портфеле их будет больше и некоторые из них будут находиться по соседству, у нас возникнет экономическая способность принять на работу медицинского работника и организатора деятельности, которые работали бы в нескольких домах», - говорит Кукк.

Последняя информация об из поездках в регионы поступила около месяца назад с Сааремаа: команда Südamekodud положила глаз на курессаареский дом призрения «Saaremaa Valss».

Встречавшаяся с ними заместитель волостного старейшины Сааремаа Кайрит Линдмяэ (СДПЭ) говорит, что волость решила отказаться от поступившего предложения: «Мы новая и только начинающая работу волость, мы прежде всего хотим понять социальную систему и только потом заключать с кем-то подобные договоры». Südamekodud облюбовало пустовавшее во дворе нынешнего дома призрения Ярваканди здание, чтобы открыть в нем частный дом призрения. Тогдашний волостной старейшина Март Ярвик (EKRE) сказал газете, что волости придется прибегнуть к помощи юристов, поскольку с этими товарищами нужно составить хороший договор.

Теперь, чуть более года спустя, Ярвик признает, что никакого толка из этого плана не вышло: «Они хотели забрать все за бесценок – за 50 евро. И не было определенных гарантий, что они будут с этим делать дальше».