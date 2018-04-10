Бизнес известных белок на домах престарелых забуксовал

Приобщение к бизнесу, связанному с домами призрения, в условиях старения общества может показаться хитрой возможностью набить мошну, однако, по оценке конкурентов, рынок уже и без того переполнен, а самоуправления не торопятся раскрывать объятия для стремящихся вклиниться в этот поток известных реформистов, пишет Postimees.
18 января этого года предприниматель-реформист Райн Розиманнус вместе с соратниками – пиарщиком Мартином Кукком и присяжным адвокатом Яко Лаанемяги – пришел на заседание волостного собрания Ляэнеранна Пярнуского уезда.
«У меня образование социолога, и последние семь лет я работаю в сфере бизнеса. Мы объехали 50 домов призрения Эстонии. Мы видели очень красивые и очень дорогие дома, но видели и такие, в которых совсем не хотелось бы отправлять наших близких», - так Розиманнус начал собственную презентацию.
«Я обратился к этой сфере деятельности по очень личным причинам. В нынешней ситуации в Эстонии есть очень много пространства для развития», - продолжил руководящий их совместным предприятием OÜ Südamekodu, бывший депутат парламента и бывший генеральный секретарь Партии реформ Мартин Кукк.
Через два дня газета Lääne Elu написала, что у Розиманнуса есть виды на дом призрения в Лихула: Ляэнераннаское волостное собрание начало переговоры с представителями OÜ Südamekodud о продаже центра опеки, поскольку у волости нет денег на расширение центра. Якобы предприниматели пообещали волости сделать миллионные инвестиции.
Теперь председатель волостного собрания и председатель совета дома призрения Лихула Арно Пексар говорит, что на том разговоры и закончились: «До заключения договора еще очень далеко, даже не оговорены условия. Все остается на том же уровне, как было в январе».
По словам Пексара, максимум, что обсуждалось – договор аренды. Südamekodud взяли бы на себя содержание здания и обязательства сделать инвестиции, а собственником осталась бы волость.
«Бизнес на домах призрения – это конкретный бизнес, если не задирать плату за место, но прибыльность теперь не так высока. Работает лишь массовый эффект. Но банки намного лучше стали оценивать связанные с бизнесом риски», - сказал он.
Еще совсем недавно Розиманнус и Кукк были одними из самых влиятельных реформистов. С зимы прошлого года они пытаются вместе строить бизнес и закрепиться на рынке как держатели домов призрения. По инициативе Кукка они создали OÜ Südamekodud, в котором каждому из них принадлежит по трети – чуть позже к ним присоединился ранее также состоявший в партии белок инвестор Рене Ильвес.
Одна за другой волости говорят нет
Уже какое-то время собственники фирмы являются частыми гостями в волостях. Каждую неделю они как минимум раз выезжают на места, а уездные газеты выдают новость за новостью: где еще побывали бизнесмены и выразили желание взять под свой контроль местный дом призрения и вот-вот желаемое явно получат.
Но не скоро дело делается. На данный момент им удалось подключить к своей сети Südamekodud всего два дома престарелых: один в Кяру Ярваского уезда и второй в Вярска Пыльваского уезда.
По словам Кукка, для этих домов они использовали собственные деньги, а в Кяру началось еще и расширение почти на миллион евро, которое они проводят уже при помощи кредита. Это должно привести к созданию новых 50 мест для клиентов и 15 рабочих мест. Он сказал, что расходы они подсчитают к лету, когда нужно будет подавать годовой экономический отчет.
Путь к самому крупному содержателю домов призрения – а именно такие у них амбиции – у Südamekodud нельзя назвать слишком успешным. Кукк заверил, что в трех-четырех местах сейчас все еще идут переговоры, и, возможно, дело дойдет до заключения договора, но он не хочет говорить об этом подробно, пока они не будут подписаны.
Кукк подчеркнул, что они обходят все дома призрения Эстонии, чтобы получить основательный обзор рынка и для самообразования. Они не хотят скупить всё или взять у волостей на содержание: «Если у кого-то есть мысли о расширении, но сил не хватает, мы предлагаем свои решения».
Кукк отметил, что мечты у них, конечно, большие, но в предпринимательстве они все же консервативны: «Мы можем принять свои решения об инвестициях лишь тогда, когда с ними согласятся какие-то банки или фонды. Только на собственные капиталы мы крупные объекты построить не сможем».
Если сейчас в среднем эстонском доме призрения живут по 30-40 человек, то, по словам Кукка, в каждом из этих домов могли бы начать жить по 120 клиентов. Строительство одного такого большого дома призрения, по оценке Südamekodud, обойдется в 3-3,5 миллиона евро. Таким образом, они хотят расширить уже имеющиеся дома, а новые сразу строить большими.
«Найдется мало частных собственников, которым принадлежит больше одного дома призрения. Если в нашем портфеле их будет больше и некоторые из них будут находиться по соседству, у нас возникнет экономическая способность принять на работу медицинского работника и организатора деятельности, которые работали бы в нескольких домах», - говорит Кукк.
Последняя информация об из поездках в регионы поступила около месяца назад с Сааремаа: команда Südamekodud положила глаз на курессаареский дом призрения «Saaremaa Valss».
Встречавшаяся с ними заместитель волостного старейшины Сааремаа Кайрит Линдмяэ (СДПЭ) говорит, что волость решила отказаться от поступившего предложения: «Мы новая и только начинающая работу волость, мы прежде всего хотим понять социальную систему и только потом заключать с кем-то подобные договоры». Südamekodud облюбовало пустовавшее во дворе нынешнего дома призрения Ярваканди здание, чтобы открыть в нем частный дом призрения. Тогдашний волостной старейшина Март Ярвик (EKRE) сказал газете, что волости придется прибегнуть к помощи юристов, поскольку с этими товарищами нужно составить хороший договор.
Теперь, чуть более года спустя, Ярвик признает, что никакого толка из этого плана не вышло: «Они хотели забрать все за бесценок – за 50 евро. И не было определенных гарантий, что они будут с этим делать дальше».
Одновременно с Ярваканди Südamekodud вели дела с деревней Эссус в Ляэне-Вирумаа, где для открытия дома призрения подходил пустовавший детский сад. Но и этот план провалился, поскольку садик пустовал не совсем: разместившееся там деревенское общество не было согласно на переезд, если для них не будет найдено другое помещение. Об этом рассказал однопартиец бизнесменов, старейшина волости Хальяла Лео Аадель.
Он также отметил, что когда закончится арендный договор с обществом и волостное собрание решит, что волости это здание больше не нужно, детский сад все равно выставят на продажу. В конце 2016 года белки успели даже создать фирму OÜ Essu Südamemaja, но осенью прошлого года его переименовали в OÜ Värska Südamekodu.
У государства другой путь
Südamekodud пытаются вклиниться на рынок, который, по словам конкурентов, уже и без того переполнен. Это мнение наглядно подтверждают и цифры: согласно статистике, собранной Министерством социальных дел, каждый год в домах общего ухода в Эстонии, то есть в домах престарелых, остается более 500 свободных мест. По словам главного специалиста отдела опеки министерства Кетри Куппер, эта цифра очень быстро может меняться, а региональные различия могут быть очень большими.
Министерство социальных дел придерживается той позиции, что хотя население стареет, в то же время люди большее количество лет стали проживать здоровыми, поэтому количество нуждающихся в домах призрения предположительно будет сокращаться. В политике опеки государство выбрало тот путь, что человек должен получать помощь там, где он в ней больше всего нуждается – дома или рядом с ним. Поэтому в течение следующих четырех лет государство планирует инвестировать более 16 миллионов евро в то, чтобы человека так просто не отправляли в дом призрения и он мог бы максимально долго жить дома и получать все необходимые ему услуги неподалеку.
В этом году есть план испытать в шести самоуправлениях модель координационной опеки, при которой люди, нуждающиеся в самой серьезной и сложной опеке, могли бы получить большую, чем прежде поддержку именно рядом со своим домом. Для этого при самоуправлении будет создано место координатора по опеке, который будет помогать людям находить нужные им услуги и пособия. Также город объявил конкурс на госзаказ, в рамках которого попытается задействовать в системе опеки большее число добровольцев, чтобы поддерживать пожилых и совершеннолетних людей с особыми потребностями, которым в повседневной жизни необходимы помощь и надзор.
Конкуренты настроены скептически
Содержавший в Раквере ночной клуб и другие увеселительные заведения предприниматель Олев Пулдре (IRL) в какой-то момент отказался от плана открыть новую пивнушку и создал в уезде три дома престарелых. Он изучал обстановку с такими домами в Эстонии и Швеции, просил деньги в банках, но в итоге был вынужден одалживать у друзей.
«Банки сказали: открывай пивнушку - деньги получишь сразу, а дом призрения для них темный лес, и они кредит не дали», - рассказал он газете Äripäev.
Проработавший в этом бизнесе десять лет, Пулдре теперь говорит, что с домами призрения - как со СПА, которые в какой-то момент все открывали в едином порыве, а теперь многие из них закрылись. Домов призрения, по его словам, не хватает только для тяжелых клиентов, поскольку обычные места постоянно освобождаются.
В плане амбиций Südamekodud Пулдре настроен скептически: «Этих крупных деятелей сразу видно. Они хотят получить объект без денег, такая у них хитрая идея. Дома призрения на 50-80 мест – это оптимально, это дружеская компания, все под контролем».
Однако Пулдре отмечает, что он все же поддерживает идею того, что волости и города должны заниматься другими делами, а не домами престарелых: «Они могли бы покупать такую услугу - выйдет дешевле, а энергию направить в другое русло».
По словам Кукка, это совершенно нормально, что конкуренты не ждут их на рынке с распростертыми объятиями. Но он не согласен с тем, что в домах призрения полно свободных мест. По его оценке, в ближайшем будущем Эстонию ждет нехватка тысяч мест, учитывая, что рано или поздно рынок по примеру Финляндии и Швеции начнет строить дома обслуживания, которые предназначены для пожилых людей, нуждающихся в меньшей опеке.
Имеющаяся в Эстонии сеть домов призрения, по оценке Кукка, в любом случае нуждается в обновлении, поскольку в нынешней инфраструктуре часто царит наследие советского прошлого: «Частный сектор мог бы стать инициатором обновления. Не всегда нужно ждать инициативы от государства».
Он ссылается также на изменения пирамиды населения в Эстонии: в течение следующих двух десятков лет на двузначный процент увеличится количество людей старше 65 лет. «Пусть конкуренты говорят что хотят, но уже сейчас, по нашей оценке, ощущается нехватка хороших домов призрения».
Конец советского наследия
Сейчас самым крупным в Эстонии содержателем домов призрения является AS Lõuna-Eesti Hoolekeskus, шесть домов призрения которого включают в себя 700 койко-мест. Мартин Кукк сравнивает свои планы с этими цифрами – их хотят перегнать.
Собственник Lõuna-Eesti Hoolekeskus (EKRE) Вамбола Сипельгас не хочет вдаваться в подробности плана конкурентов, но он в курсе идей Кукка и Розиманнуса, поскольку они пытались купить его бизнес.
Но о продаже своего бизнеса предприниматель даже не думал. Он не удивлен, что волости не торопятся сотрудничать с ними: «Они же без денег хотят все получить, а кто хочет отдавать без денег?»- задался вопросом Сипельгас.
И он подтверждает, что рынок переполнен: не хватает нуждающихся в помощи людей, и категорически не хватает тех, кто платил бы за них. Люди просто не могут позволить себе дом призрения. Поэтому в шести его домах призрения нет и огромных очередей. При пятимиллионном обороте в позапрошлом году его центр смог заработать всего менее 0,2 миллиона евро прибыли.
«В Эстонии 168 домов призрения, но многие из них – маленькие и находящиеся в собственности самоуправлений, где минимум персонала работает за минималку. Такие места не развиваются, и лучше там и не сделать», - сказал Сипельгас.
«Новые нужно создавать для того, чтобы закрыть старые. Но для этого нужны большие инвестиции. Нормальный бизнесмен не пойдет в сектор социальной опеки, где время окупаемости составляет больше 20 лет. Это не кажется привлекательным и банкам», - добавил он.
Рассказ Сипельгаса сходится с тем, что увидели предприниматели из Südamekodud во время своего тура по уездам: многие дома призрения вообще не выдерживают критики и их точно нужно закрывать. Они хотят создать новые, взяв за пример лучшее из уведенного в домах престарелых Швеции, а также отреставрировать и расширить уже имеющиеся, которые они надеются взять на содержание у самоуправлений.
«Мы работаем ради того, чтобы дом призрения не был таким местом, куда человек не хочет идти. Человек, который лишь немного нуждается в помощи, но не может оставаться дома один, мог бы свободно пользоваться услугами дома призрения или пансионата. Покупательская способность наших людей постоянно растет», - сказал Кукк.
Руководящий Кейлаской больницей, в которой есть дом призрения на 185 клиентов, Андрес Цахкна смотрит на бизнес-план своих бывших однопартийцев с большей, чем другие конкуренты, надеждой: «Если у них хватило нервов заниматься политикой, то у них хватит нервов и на этот бизнес».
По словам Цахкна, разумно предлагать услуги по уходу при широком диапазоне цен.
«Если их объединить в единую цепь, возникнет эффект объема. Это не плохая мысль, скорее разумная. Если ты крупный заказчик, ты можешь купить больше и дешевле. Тех же подгузников, которые очень дорогие. В сложные времена больше доверяют, при необходимости, дают кредиты», - говорит он.
«Но это, конечно, не обычная форма предпринимательской деятельности, это требует очень большой терпимости и наличия социального нерва. С пустыми карманами не останешься, но и богатеем не станешь», - добавил предприниматель.
Кукк заверил, что за полтора года они очень хорошо поняли, что жаждущим приключений в этом секторе делать нечего: «Ничего солнечного тут нет, у самого должно быть очень большое желание».
На существование 500 свободных мест в домах призрения имеется много причин
Главный специалист отдела опеки Министерства социальных дел Кетри Куппер
Обязанность по организации услуги общего ухода возложена на местное самоуправление, и тут важную роль играет место расположения дома призрения, близость к нему прежнего места жительства человека, которого туда направляют, и бытовые условия (например, желание получить собственную комнату), стоимость услуги, которая различается в разных самоуправлениях. Многое может зависеть и от спроса и предложения в конкретном регионе – если хотят получить место в определенном учреждении, а там нет свободных мест, то могут встать в очередь.
Кетри Куппер
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В некоторых местах введен такой порядок, что услугу предоставляют лишь жителям своего города или волости. А поскольку статистика по количеству мест и получателей услуги составляется по состоянию на конец года, то ситуация с пожилыми людьми, находящимися под опекой, может очень быстро меняться: были ситуации, когда в течение короткого времени оттуда уходили несколько подопечных, а поступление новых постояльцев переносили на следующий год. Также место может быть забронировано за человеком, который находится на стационарном сестринском уходе или в больнице. Кроме того, на заполняемость мест в домах призрения может влиять и то, что количество мест увеличивается с открытием нового учреждения или с появлением новых мест после реновации дома.
Südamekodud OÜ
- Фирму учредили в декабре 2016 года.
- Исполнительный директор Мартин Кукк.
Собственники:
- Мартин Кукк (30 процентов) через QKK OÜ.
- Райн Розиманнус (30 процентов) через Thirona Capital OÜ.
- Яко Лаанемяги (30 процентов) через Citius Invest OÜ.
- Рене Ильвес (10 процентов) через Seitse Samuraid OÜ.
Рене Ильвес
Erakogu
Дочерние предприятия:
- Käru Südamekodu OÜ (100 процентов)
- Värska Südamekodu OÜ (67 процентов принадлежат Südamekodud и 33 процента Меэлису Мялбергу через OÜ Melx)