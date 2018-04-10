Путин не спешит встречаться со страдающими от санкций бизнесменами

"Пока в обозримой перспективе таких встреч нет на повестке дня у президента. Но это не значит, что при необходимости они не могут быть проведены", - пояснил Песков журналистам.

Говоря о ситуации на бирже, Песков признал: "События сейчас действительно достаточно негативные". Он заявил, что происходящее частично связано с эмоциональной реакцией участников рынка.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции в отношении нескольких российских миллиардеров и глав корпораций из близкого круга Путина: Дерипаски, Вексельберга, Роттенберга, Шамалова, Миллера, Костина и других, а также против высокопоставленных российских чиновников, напоминает Newsru.com.

О том, что вошедшие в списки лица и компании не останутся без господдержки в РФ, было объявлено в тот же день.

9 апреля российские власти вновь подтвердили свое обещание оказать помощь компаниям, которые оказались под ударом из-за решения американских чиновников.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, отвечая накануне на вопрос о том, состоится ли в правительстве встреча с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, заявил, что сам проводит такие встречи с коммерсантами на постоянной основе. "Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем," - говорил он.

Во вторник, 10 апреля, Дворкович повторил, что поддержка компаний, оказавшихся в санкционных списках США, оказывается в постоянном режиме. Ближайшей главной задачей он назвал минимизацию неопределенности и обеспечение стабильной работы компаний, что затем позволит реализовать стратегические планы и программы.

Напомним, акции российских компаний, а вслед за ними и рубль второй день падают на фоне введения новых санкций со стороны США. В понедельник, 9 апреля, российский фондовый рынок потерял 820 млрд рублей капитализации. По итогам торгов индекс Московской биржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС - на 11,44%, до 1094 пунктов. Во вторник евро во время утренней сессии на максимуме превышал отметку 78 рублей, доллар доходил до 63,89 рубля.