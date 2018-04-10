Андрус Кивиряхк: книга «Весна и Какашка» популярна, потому что она веселая и интересная
10 апреля 2018 г., 14:27
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продаваемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место взлетел один из самых противоречивых детских сборников за всю историю Эстонии, – «Весна и Какашка» Андруса Кивиряхка, – уступив лишь легендарному «Сипсику» и «Криминальной Эстонии». С тех пор книга уверенно держится в топе, пишет Rus.Delfi.
На вопрос Stolitsa.ee, в чем секрет популярности книги «Весна и Какашка», ответил автор произведения Андрус Кивиряхк:
«Я думаю, причина популярности в том, что это веселая и интересная книга. По этой же причине книга популярна и среди эстонских детей. На самом деле никакой другой причины быть и не может».