Андрус Кивиряхк: книга «Весна и Какашка» популярна, потому что она веселая и интересная

В ноябре прошлого года в рейтинге самых продаваемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место взлетел один из самых противоречивых детских сборников за всю историю Эстонии, – «Весна и Какашка» Андруса Кивиряхка, – уступив лишь легендарному «Сипсику» и «Криминальной Эстонии». С тех пор книга уверенно держится в топе, пишет Rus.Delfi.