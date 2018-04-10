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Андрус Кивиряхк: книга «Весна и Какашка» популярна, потому что она веселая и интересная

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Обложка книги Андруса Кивиряхка "Какашка и весна".

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ноябре прошлого года в рейтинге самых продаваемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место взлетел один из самых противоречивых детских сборников за всю историю Эстонии, – «Весна и Какашка» Андруса Кивиряхка, – уступив лишь легендарному «Сипсику» и «Криминальной Эстонии». С тех пор книга уверенно держится в топе, пишет Rus.Delfi.

На вопрос Stolitsa.ee, в чем секрет популярности книги «Весна и Какашка», ответил автор произведения Андрус Кивиряхк:

«Я думаю, причина популярности в том, что это веселая и интересная книга. По этой же причине книга популярна и среди эстонских детей. На самом деле никакой другой причины быть и не может».

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