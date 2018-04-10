Картина дня: Дарья Саар покидает ETV+, подробности нашумевшей аварии и падение рубля

Газета: полиция проморгала наркотик в организме участника ДТП

Вероятный виновник тяжелого ДТП выпал из окна, однако в течение трех недель до предполагаемого самоубийства полиция не только не допросила подозреваемого, но и не зафиксировала его наркоопьянение в момент аварии. Читайте далее...

Бизнес известных белок на домах престарелых забуксовал

Приобщение к бизнесу, связанному с домами призрения, в условиях старения общества может показаться хитрой возможностью набить мошну, однако, по оценке конкурентов, рынок уже и без того переполнен, а самоуправления не торопятся раскрывать объятия для стремящихся вклиниться в этот поток известных реформистов. Читайте далее...

Рубль отправился на дно

Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжают расти на фоне расширения антироссийских санкций США. Так, стоимость евро превысила 78 рублей, а доллар пробил отметку 63 рубля. Читайте далее...

Дарья Саар уходит с поста главреда ETV+

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар с 25 мая покидает свою должность. Временно ее обязанности будет исполнять член правления ERR Урмас Ору, говорится в пресс-сообщении. Читайте далее...

Ратас ответил на обвинения в обслуживании Кремля: это перебор!

Юри Ратаса рассердила вчерашняя речь Андреса Херкеля в Рийгикогу, в которой последний заявил, что премьер-министру мешает «прокремлевское крыло». Читайте далее...

Эстония вошла в топ-6 стран ЕС с самым безопасным дорожным движением

В прошлом году на дорогах Эстонии погибло 36 человек на миллион жителей. По данному показателю наша страна заняла шестое место в ЕС. Читайте далее...

СМИ: США рассматривают вариант международного военного ответа на химатаку в Сирии

Соединенные Штаты изучают вариант международных ответных военных действий на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, где, по данным западных стран, погибли по меньшей мере 60 человек и пострадали более тысячи. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США. Читайте далее...й

В Нарве для задержания пьяного водителя потребовалась помощь спецназа

Масштабную спецоперацию по задержанию нетрезвого водителя провели накануне поздно вечером в Нарве сотрудники силовых структур. Читайте далее...

Radar: жертвами нового вида мошенничества стали уже 40 эстонских предприятий

Сегодня в передаче «Radar» будет показан первый сюжет о мошеннической BEC-схеме, из-за которой эстонское предприятие Baltic Forest Products OÜ уже потеряло 75 000 евро. Читайте далее...

Крупнейшая строительная фирма сокращает более 300 работников

Крупнейшая финская строительная компания YIT сократит до 120 своих работников в Финляндии и около двухсот человек в других странах, главным образом в России. Читайте далее...

Будьте осторожны! В Эстонии распространяются фальшивые деньги

В понедельник Лыунаской префектуре поступил ряд сообщений о поддельных купюрах номиналом 50 евро. Читайте далее...

Тайник в лесу скрывал 1000 литров опасного нелегального алкоголя и полмиллиона сигарет

Согласно обвинениям Лыунаской окружной прокуратуры, до 30 января этого года Арро хранил в доме, находящемся в деревне Ваабина в Вырумаа, около 1000 литров нелегального алкоголя. В находящемся в доме тайнике было 39 пластиковых канистр, в каждой из которых было около 25 литров алкоголя с содержанием этанола более 90 процентов. Читайте далее...

Порошенко решил последовать примеру США: Украина намерена ввести санкции против российских бизнесменов