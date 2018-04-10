Спасатели обнаружили на льду двух рыбаков
10 апреля 2018 г., 14:45
На прошедших выходных спасатели проверили, как выполняется запрет на выход на лед водоемов, передает Virumaa Teataja.
Несмотря на слабый лед, который является причиной запрета, на озере Вийтна спасатели обнаружили двоих рыбаков. Им объяснили, как опасно сейчас находиться на льду и страстные удильщики унесли ноги.
Помимо озера Вийтна спасатели проверили запрудные озера Кадрина и Ао, а также озера Янту, Поркуни, Камарику и Нымме. Там рыбаков не было.