Итальянцы, черные птицы и Чайковский: на сцене Русского театра покажут новую "Анну Каренину"

- Как случилось, что балет по русскому роману вы ставите с итальянской труппой?

- Толстой был мне близок еще со школы, потом мы изучали его в Таллиннском балетном училище, мне нравились и «Война и мир», и «Анна Каренина». Я думал о этом балете еще в 2013 году. Мне его предлагали ставить и в Тбилиси, и в Минске – там я даже уже ходил и выбирал, кто будет танцевать Анну, но где-то сокращали бюджет, где-то просто перестали отвечать на письма. А потом я как-то разговорился с Карло Песта, художественным руководителем Balletto di Milano, он тогда хотел ставить балет c итальянскими поп-артистами, а я прислал ему «Анну» - и он согласился. Но главное - у него в труппе оказалась настоящая Анна. У меня мурашки бегали по спине, когда я ощутил в ней эту глубину на сцене.

Сейчас я более осмыслил это для себя: меня волнует, когда у героини есть характер, когда она страдает, но ищет свой голос. В мировой культуре Толстой идет как бы волнами, но никогда не исчезает. Значит, у него есть какое-то глубинное понимание человека - он понял, как писать о вечных ценностях. Роман написан более ста лет назад, а мы до сих пор его читаем и учимся на нем.

- Каждый классический роман имеет свое современное измерение. В чем для вас современность «Анны Карениной»?

- Три с половиной года назад я сидел дома, отключив все гаджеты. Чтобы просто читать классику, отключиться от медиашума, от этой ежедневной лавины информации. Я стал читать «Каренину». Сначала на русском, потом на эстонском. Нашел самый близкий мне перевод. У меня много друзей в Петербурге и в Москве, у меня были русские балетные педагоги и сохранилась привычка читать по-русски. Когда я ставил «Царскую невесту» Римского-Корсакова, я обнаружил, что там очень устаревший русский язык, но хотя я не понимал некоторых слов, я чувствовал их. С Толстым было, конечно, легче. Хотя его воспринимают упрощенно: видят в романе одну только трагическую любовь. Но он пишет не только про это. Для меня современность – это быть самим собой, слышать свой голос в имеющихся условиях, когда общество диктует свои ограничения. Это история даже не о женщине, а о человеке, который действительно чувствовал этот голос, выражал свой протест и пытался раздвинуть пространство, чтобы в нем можно было дышать. Тогда эти рамки были очень жесткими. Сегодня мы как будто свободны, но на самом деле это не так. У нас тоже есть ограничения. «Каренина» - это про умение быть интеллигентным и слушать свой собственный голос.