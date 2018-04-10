«Он-Она» для него и для нее

Однако жизнь после свадьбы не заканчивается. Именно с нее она и начинается. Почему так происходит, что в наше время многие молодые люди, казалось бы совсем недавно связавшие свои судьбы семейным союзом и клятвой любви, не могут прожить вместе более года и разводятся? В чем основная причина? Как сохранить семью?

Именно на эту тему решили порассуждать актеры московского православного театра «Живая вода» в постановке «Он-Она». Нужно отметить, что история, рассказанная сценаристом Наталией Сухининой, песни на стихи Светланы Кековой, живая музыка от музыкантов театра: клавишные, гитара, барабаны, бас-гитара, саксофон должны привлечь внимание не только людей, для которых вера и храм давно стали своими и понятными.

Актуальность темы, острота взаимоотношений героев, юмор и динамика сцен не оставят равнодушными и людей, не считающих себя церковными, но стремящихся понять: как построить отношения со своей половинкой и сохранить их на всю жизнь.

В сюжете нет трагедий и судьбоносных испытаний (предательств, измен, болезней и смертей). Нет пошлости.

История современной молодой семьи представлена легко и с юмором в трех измерениях: глазами зрителей, взглядом родителей и сквозь призму вековой народной мудрости. И все это ради того, чтоб раскрыть секрет семейного счастья.

Показ спектакля состоится 16 сентября 2018 года в 18.00 в Русском культурном центре.

Билеты уже сейчас есть в продаже в кассах PILETILEVI или на их сайте www.piletilevi.ee (для групп от 10-ти человек обращаться по телефону 5112395).

Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на благотворительные цели - поддержку и развитие православного социального служения (помощь больным, малоимущим и одиноким).

Продолжительность спектакля: 1 час 30 мин, без антракта.