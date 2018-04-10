Советник Путина: Россию ждут века геополитического одиночества

Введение в 2014 году антироссийских санкций ознаменовало собой окончание продолжавшихся четыре века попыток России стать частью западной цивилизации, возврат на оставленный после разрыва с Золотой Ордой и начала «вестернизации» Лжедмитрия Восток также нецелесообразен: в будущем Россию ждут, возможно, целые века геополитического одиночества, полагает помощник президента России Владислав Сурков.
«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», — пишет Сурков в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье «Одиночество полукровки (14+)». Текст Суркова реферирует РБК.
По словам Суркова, Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. И, как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична. И одинока.
«Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит», — уверен Сурков.
По его словам, одиночество еще не означает изоляции, и Россия будет общаться с другими цивилизациями. Будет торговать с ними, будет привлекать инвестиции, будет конкурировать и сотрудничать. Будет воевать с ними, предупреждает помощник главы государства, ведь война — это тоже способ общения.
«Будет трудно», — прогнозирует Сурков, цитируя композицию Oxxxymiron, герой которой интересуется тем, когда же, наконец, кончатся тернии и начнутся звезды. «Будет интересно. И звезды будут», — обещает Сурков.