Советник Путина: Россию ждут века геополитического одиночества

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века — на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима», — пишет Сурков в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье «Одиночество полукровки (14+)». Текст Суркова реферирует РБК.

По словам Суркова, Россия — это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. И, как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична. И одинока.

«Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит», — уверен Сурков.

По его словам, одиночество еще не означает изоляции, и Россия будет общаться с другими цивилизациями. Будет торговать с ними, будет привлекать инвестиции, будет конкурировать и сотрудничать. Будет воевать с ними, предупреждает помощник главы государства, ведь война — это тоже способ общения.