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Дорожная страховка все больше опустошает карманы автовладельцев

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Водитель.

ФОТО: Uwe Moser/PhanterMedia/Scanpix

Стоимость страховки на автомобиль стала повышаться еще в 2015 году, но за последние два года темп роста цен стал ускоряться, рассказали ERR в страховой компании IIZI Kindlustusmaakler.

Главной причиной увеличения стоимости страхования стали убытки - статистика фонда дорожного страхования Эстонии показывает, что в 2016 году убытки достигли рекордной суммы в 9,7 млн евро, передает Rus.ERR.

В 2017 году количество страховых случаев оставалось на прежнем уровне, а убыток сократился более, чем в шесть раз - в прошлом году он составил 1,4 млн евро: фонд связывает это со снижением количества смертельных случаев, а также случаев порчи личного имущества. Кроме того, повлияло и повышение стоимости услуги страхования.

Несмотря на то, что количество страховых случаев в 2016 и 2017 годах оставалось на одном уровне, количество участвующих в них автомобилей в прошлом году выросло.

По словам руководителя маркетинга и продаж IIZI Kindlustusmaakler Марии Плеэс, цены в 2018 году будут более стабильными, но все же небольшой рост неизбежен.

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