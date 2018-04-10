Госсуд: Закон о сожительстве действителен и без подзаконных актов

По оценке Госсуда, тот факт, что прикладные акты не были приняты, сам по себе не позволяет признать ситуацию противоречащей конституции, Закон о сожительстве является частью действующего права, сообщается в постановлении Госсуда.

Таллиннский окружной суд обратился в Госсуд с просьбой инициировать процедуру надзора за конституционностью. По оценке Госсуда, законодатель нарушил конституцию, не приняв прикладные акты закона, сообщил пресс-секретарь Госсуда. Если обычно Госсуд оценивает соответствие Конституции того или иного положения законодательного акта и в случае противоречия признает его неконституционным и недействительным, в случае непринятия законодательного акта Госсуд фиксирует неконституционный пробел и обязывает законодателя к нормотворчеству в ситуации, где законодатель не выполнил проистекающее из Конституции обязательство.

Поскольку, по оценке коллегии, для выявления неконституционного пробела недостаточно общей констатации факта, что прикладные акты закона о совместном проживании не были приняты, Госсуд не стал рассматривать ходатайство об инициировании процедуры надзора за конституционностью.

Поскольку Закон о ссожительстве вступил в силу и действует, адресаты права могут опираться на него при защите своих субъективных прав. Коллегия заняла позицию, согласно которой, хотя Рийгикогу не внес в другие законы обусловленные законом о совместном проживании поправки, это не избавляет суды об обязанности применять Закон о сожительстве в индивидуальных случаях, при необходимости решая обусловленные различными правовыми нормами конфликты, опираясь на общие принципы права. Суды должны интерпретировать право таким образом, который гарантирует конституционный результат.