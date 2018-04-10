Госсуд: Закон о сожительстве действителен и без подзаконных актов

Несмотря на отсутствие прикладных актов закон о сожительстве вступил в силу 1 января 2016 года и является частью правопорядка Эстонии, решил Госсуд.
По оценке Госсуда, тот факт, что прикладные акты не были приняты, сам по себе не позволяет признать ситуацию противоречащей конституции, Закон о сожительстве является частью действующего права, сообщается в постановлении Госсуда.
Таллиннский окружной суд обратился в Госсуд с просьбой инициировать процедуру надзора за конституционностью. По оценке Госсуда, законодатель нарушил конституцию, не приняв прикладные акты закона, сообщил пресс-секретарь Госсуда. Если обычно Госсуд оценивает соответствие Конституции того или иного положения законодательного акта и в случае противоречия признает его неконституционным и недействительным, в случае непринятия законодательного акта Госсуд фиксирует неконституционный пробел и обязывает законодателя к нормотворчеству в ситуации, где законодатель не выполнил проистекающее из Конституции обязательство.
Поскольку, по оценке коллегии, для выявления неконституционного пробела недостаточно общей констатации факта, что прикладные акты закона о совместном проживании не были приняты, Госсуд не стал рассматривать ходатайство об инициировании процедуры надзора за конституционностью.
Поскольку Закон о ссожительстве вступил в силу и действует, адресаты права могут опираться на него при защите своих субъективных прав. Коллегия заняла позицию, согласно которой, хотя Рийгикогу не внес в другие законы обусловленные законом о совместном проживании поправки, это не избавляет суды об обязанности применять Закон о сожительстве в индивидуальных случаях, при необходимости решая обусловленные различными правовыми нормами конфликты, опираясь на общие принципы права. Суды должны интерпретировать право таким образом, который гарантирует конституционный результат.
По этим причинам, учитывая, что инициировавшие процедуру надзора за конституционностью суды не обосновали, отсутствие каких правовых норм, по их оценке, препятствовало решению судебной тяжбы, Госсуд не стал удовлетворять ходатайство.