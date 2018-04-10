В Старом городе началась реконструкция сквера на улице Нунне

Основные работы связаны с укреплением опорной стены со стороны Вышгорода. Вчера началась установка лесов для ее очистки и ремонта провалов. Восстановлены будут лестницы, ведущие в сквер со стороны улицы. Около косули появятся скамейки. Пространство приобретет эффектное освещение.

Сквер был разбит в 1927 году, а 1930-м здесь было решено установить коортовскую косулю, которая и дала скверу имя - Китсеаэд.