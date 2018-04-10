Спасатели напомнили о внушительных штрафах за поджигание сухой травы

Руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хоцманн говорит, что в Ида-Вирумаа горение сухой травы – ежегодная проблема. Нагрузка увеличивается тогда, когда начинает таять снег, выходит солнце, согревая землю, и люди проводят больше времени на свежем воздухе. Именно в этот период начинается интенсивная работа спасателей, связанная с выездами на пожары, вызванные возгоранием сухой травы. Такой период длится приблизительно пару месяцев. Наша безопасность зависит от нашего поведения, и если мы не поджигаем траву намеренно или нечаянно, то природа и имущество людей не страдают.

По словам заведующего бюро превентивной работы Восточного спасательного центра Яака Кирсипуу, помимо того, что огонь может перекинуться с полей на близлежащие леса, довольно большой вред эти возгорания приносят всему живому.

«Весной становятся активными мелкие животные, обитающие в полях, а птицы ищут места для гнездования. Кроме того, в траве живет большое количество насекомых. Полыхающий на полях огонь в одно мгновение уничтожает все живое», - говорит Кирсипуу.

Главный инспектор бюро по надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Урмас Грюнинг отмечает, что во многих случаях причиной таких пожаров становится игра детей с огнем, но стоит отметить, что и взрослые ведут себя небезопасно, случайно (например, бросив непотушенный окурок) или даже злонамеренно, поджигая сухую траву. Кроме того, причинами пожаров может стать сжигание мусора на участках или разведения костров в лесу без соблюдения требований пожаробезопасности.

«Не расчищают места для костров от прошлогодней листвы и веток, не считаются с погодными условиями, не держат при себе первичные средства для тушения или же оставляют костры непотушенными», - говорит инспектор.

Огонь распространяется быстро и человек, не имеющий опыта, уже через какое-то время попыток может не справиться с его тушением. Важно и то, что занятые в тушении травы спасатели не смогут оперативно среагировать на другие пожары, если в это же время случится большее несчастье, и нужно будет спасать жизни людей и их имущество.

Важно еще раз напомнить, что поджигание прошлогодней травы очень опасно и запрещено законом по всей территории Эстонии. Людям это может грозить штрафом в размере до 1200 евро. Кроме того, виновнику пожара придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.