Lidl раскрыл план о еще одном магазине в Нарве

Возможный вид будущего магазина Lidl в Нарве на ул. Кангеласте, присланный в Нарвскую горуправу. ФОТО: Lidl Eesti OÜ

Фирмы Lidl Eesti и Narsil договорились, что последняя продает первой право на застройку участка городской земли в Нарве по ул. Кангеласте, 37а. По указанному адресу Narsil в 2004 году построила и открыла свой торговый центр Põhja, который в случае смены хозяина земли будет заменен новым торговым зданием Lidl.

Для передачи права на застройку требуется согласие собственнника земли - города Нарва. Соответствующее ходатайство об отчуждении права застройки в пользу Lidl Eesti представители двух названных фирм прислали в горсобрание и горуправу Нарвы.

В ходатайстве среди прочего сказано, что Lidl Eesti OÜ желает построить там вместо существующего торгового центра Põhja свой магазин и автопарковку. Согласно приложенному эскизу, площадь магазина будет приблизительно 1400 квадратных метров, количество парковочных мест рядом с магазином - 134.

Снос существующего торгового центра Põhja планируется осуществить в течение трех ближайших лет - к 2021 году, чтобы уже в первом полугодии 2022 года инвестировать в новое строительство.

Власти Нарвы официально пока не ответили на совместное ходатайство предпринимателей.

Фирма Lidl Eesti OÜ была зарегистрирована в 2016 году под первоначальным именем MMS Property Solutions. На первоначальном этапе она занималась, насколько можно судить, прощупыванием рынка и скупкой участков под возможное строительство. На сегодня ее уставной капитал составляет 5,5 миллиона евро. Однако в руководстве немецкой сети Lidl официально пока не заявляли о планах расширения на Эстонию, в комментариях стабильно отказывало и руководство ее эстонской дочерней фирмы.

Не раз писалось, что в феврале 2017 года фирма MMS Property Solution приобрела участок в 7474 квадратных метра в Нарве по Таллиннскому шоссе, 7, ныне представляющий собой пустырь в центре приграничного города. Там тоже, как видно из проектировочных бумаг, собираются в будущем построить супермаркет Lidl. Нарвская горуправа потребовала от нового собственника провести архитектурный конкурс, так как в противном случае в центре города могло появиться безликое и непривлекательное торговой здание, и требуемый конкурс был благополучно проведен в конце прошлого года.