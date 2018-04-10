Весенний дембель: Олег Знарок покидает СКА

Как передает championat.com главный тренер петербургского СКА Олег Знарок покинет команду. Новым главным тренером «армейцев» станет Илья Воробьёв. Ранее сообщалось, что с Воробьёвым вёл переговоры омский «Авангард».

55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина-2017, в нынешнем сезоне его подопечные уступили ЦСКА в финале Западной конференции со счётом 2-4. Ранее специалист выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Сейчас Знарок также возглавляет сборную России, с которой победил на ЧМ-2014 и ОИ-2018.

43-летний Воробьёв был уволен из магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате-2017/18. Наставник выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина, второй — в качестве главного тренера.