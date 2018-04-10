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Весенний дембель: Олег Знарок покидает СКА

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Еще один иностранный тренер покинет Санкт-Петербург по окончании сезона 2017-18. Руководство петербургского СКА приняло решение о смене главного тренера.

Как передает championat.com  главный тренер петербургского СКА Олег Знарок покинет команду. Новым главным тренером «армейцев» станет Илья Воробьёв. Ранее сообщалось, что с Воробьёвым вёл переговоры омский «Авангард».

55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина-2017, в нынешнем сезоне его подопечные уступили ЦСКА в финале Западной конференции со счётом 2-4. Ранее специалист выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Сейчас Знарок также возглавляет сборную России, с которой победил на ЧМ-2014 и ОИ-2018.

43-летний Воробьёв был уволен из магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате-2017/18. Наставник выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина, второй — в качестве главного тренера.

Также после окончания сезона покинет свой пост и тренер "Зенита" Роберто Манчини, которого слухи упорно сватают на пост главного тренера сборной Италии.

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