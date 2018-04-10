Кейт Пентус-Розиманнус: когда мы задели больное место, премьер-министр потерял самообладание

«Правление Центристской партии всегда будет характеризовать двойная игра, подрывающая важные устои государства. Как бы мимоходом под сомнение поставлена преемственность Эстонской Республики. Примеры затрагивают также внешнеполитическую линию Эстонии», - заявила член фракции Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, задавшая вчера премьер-министру Ратасу наболевший вопрос.

«Мы все знаем, как премьер-министр, например, в Брюсселе выступал с речью о необходимости борьбы с российской пропагандой, а по возвращении в Таллинн со спокойной душой разрешил финансирование канала ПБK из денег налогоплательщиков. Недавно мы могли наблюдать, как он осуждает отравление Скрипаля, а в тот же день Яна Тоом встает в этой истории на защиту России».

Пентус-Розиманнус, выступавшая от имени группы заинтересованных лиц, заявила, что ярче всего политика двойных стандартов проявилась, когда нынешнее правительство начало выделять деньги церквям Эстонии, объясняя это возмещением нанесенного оккупацией ущерба и давая Кремлю возможность говорить, что правительство Эстонии взяло на себя обязательство по возмещению нанесенного оккупацией ущерба. «К вам домой вломились люди, увели с собой некоторых членов вашей семьи, сожгли пару комнат, какое-то время прожили в вашем доме, а через много лет вы сообщаете, что сами будете возмещать ущерб. Чьи интересы такое поведение защищает?» - спросила Кейт Пентус-Розиманнус, выслушав ответы премьер-министра.