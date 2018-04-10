вторник, 10 апреля 2018 г.
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Новая iOS убила отремонтированные iPhone

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Iphone 7. Иллюстративное фото.

ФОТО: Johan-Paul Hion

В iOS 11.3 обнаружена функция, позволяющая заблокировать работу экрана iPhone после ремонта в неофициальном сервисном центре. Об этом Motherboard рассказал владелец одного из сервисов, передает Lenta.ru.

Генеральный директор мастерской Injured Gadgets Аакшай Крипалани (Aakshay Kripalani) рассказал, что после выхода обновления многие iPhone 8, которым заменили экран, перестали работать. По его словам, компания сама ввела такое ограничение в iOS 11.3. До обновления телефоны работали исправно. Крипалани отметил, что к нему уже обратились более двух тысяч клиентов за компенсацией: «Клиенты возмущены, и, похоже, Apple таким образом пытается пресечь деятельность неавторизованных сервисных центров».

Предполагается, что причиной проблемы может быть чип, установленный в дисплей смартфона. Многие поставщики деталей для iPhone знают о проблеме и работают над ее решением. Предупреждение о возможном прекращении работы дисплея после ремонта появилось еще в анонсе iOS 11.0.3. В том же сообщении Apple советует обращаться лишь в официальные мастерские.

Аналогичная проблема возникла в 2017 году с iPhone 7. Однако после волны жалоб корпорация выпустила обновление, которое исправляет ошибку. В 2016 году тысячи владельцев iPhone 6 столкнулись с «Ошибкой 53», которая была вызвана заменой кнопки «Домой» в неофициальном сервисе. Впоследствии компания также ее исправила и извинилась перед пользователями.

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