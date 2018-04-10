Родильное отделение Валгаской больницы закроют 1 июля

Руководитель женской клиники Тартуского университета Хелле Карро отметила, что, несмотря на высказанные опасения, тартуское родильное отделение сможет обеспечить каждой роженице должное внимание и приватность.

По словам Карро, в Валгаской больнице вопрос не стоит в профессионализме врачей: проблема в том, что два врача не могут обеспечивать услугу круглый год.

Член правления больничной кассы Майви Парв подчеркнула, что вопрос о родильном отделении Валгаской больницы рассматривался уже три-четыре года — обращали внимание на то, где оказывается услуга принятия родов и куда едут рожать.