Родильное отделение Валгаской больницы закроют 1 июля

На пресс-конференции после заседания совета член правления клиники Тартуского университета и председатель совета Валгаской больницы Март Эйнасто сообщил, что в ходе голосования было принято решение закрыть родильное отделение Валагской больницы, передает Rus.err.
Руководитель женской клиники Тартуского университета Хелле Карро отметила, что, несмотря на высказанные опасения, тартуское родильное отделение сможет обеспечить каждой роженице должное внимание и приватность.
По словам Карро, в Валгаской больнице вопрос не стоит в профессионализме врачей: проблема в том, что два врача не могут обеспечивать услугу круглый год.
Член правления больничной кассы Майви Парв подчеркнула, что вопрос о родильном отделении Валгаской больницы рассматривался уже три-четыре года — обращали внимание на то, где оказывается услуга принятия родов и куда едут рожать.
"В прошлом году в Валгамаа было свыше 200 родов, и половина из рожениц добровольно отправилась в другой уезд", - подчеркнула она.