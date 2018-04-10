вторник, 10 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Родильное отделение Валгаской больницы закроют 1 июля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Новорожденный. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

На пресс-конференции после заседания совета член правления клиники Тартуского университета и председатель совета Валгаской больницы Март Эйнасто сообщил, что в ходе голосования было принято решение закрыть родильное отделение Валагской больницы, передает Rus.err.

Руководитель женской клиники Тартуского университета Хелле Карро отметила, что, несмотря на высказанные опасения, тартуское родильное отделение сможет обеспечить каждой роженице должное внимание и приватность.

По словам Карро, в Валгаской больнице вопрос не стоит в профессионализме врачей: проблема в том, что два врача не могут обеспечивать услугу круглый год.

Член правления больничной кассы Майви Парв подчеркнула, что вопрос о родильном отделении Валгаской больницы рассматривался уже три-четыре года — обращали внимание на то, где оказывается услуга принятия родов и куда едут рожать.

"В прошлом году в Валгамаа было свыше 200 родов, и половина из рожениц добровольно отправилась в другой уезд", - подчеркнула она.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ