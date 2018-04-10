Из-за дорожного строительства изменится схема движения в Кохтла-Ярве

Реорганизация затрагивает окрестности сквера треугольной формы, где когда-то стоял памятник Ленину. Сейчас для движения закрыт участок, так сказать, за спиной памятника, а со стороны Эхитаяте-теэ на дорожном отрезке, где находится автобусная остановка, движение двустороннее.

Позднее, когда закрытый на данный момент участок дороги будет готов, все движение перенаправят туда, и на испытывающем сейчас двойную нагрузку дорожном отрезке начнется ремонт.

Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков. В порядке предварительной работы можно заглянуть на домашнюю страницу города Кохтла-Ярве, где опубликованы схемы движения.