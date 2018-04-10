вторник, 10 апреля 2018 г.
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Из-за дорожного строительства изменится схема движения в Кохтла-Ярве

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Дорожные работы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eeva Kaun

Из-за долгожданного ремонта Эхитаяте-теэ организация движения в Кохтла-Ярве в районе Ярвекюла теэ будет временно изменена. По мере продвижения работ будут применяться разные схемы движения, пишет «Северное побережье».

Реорганизация затрагивает окрестности сквера треугольной формы, где когда-то стоял памятник Ленину. Сейчас для движения закрыт участок, так сказать, за спиной памятника, а со стороны Эхитаяте-теэ на дорожном отрезке, где находится автобусная остановка, движение двустороннее.

Позднее, когда закрытый на данный момент участок дороги будет готов, все движение перенаправят туда, и на испытывающем сейчас двойную нагрузку дорожном отрезке начнется ремонт.

Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков. В порядке предварительной работы можно заглянуть на домашнюю страницу города Кохтла-Ярве, где опубликованы схемы движения.

В рамках данного проекта реновируют в общей сложности 1600 метров Эхитаяте теэ, и в Кохтла-Ярве наконец появится соответствующий требованиям 21-го века выезд из города в южном направлении.

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