Осужденный за коррупцию финский генпрокурор намерен занять должность на таможне

Уволенный после коррупционного скандала бывший генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен подал документы на должность руководителя отдела по правовым вопросам финской таможни, передает fontanka.fi со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Помимо Ниссинена на должность в таможенной службе претендуют еще 12 человек. Начальник отдела отвечает за юридические вопросы и подготовку положений Таможенного кодекса.
Напомним, что экс-генпрокурор заплатил 74 тысячи евро фирме Deep Lead Oy, принадлежащей его брату. Закупки проводились в 2007 – 2015 годах. Верховный суд Финляндии признал генерального прокурора виновным в превышении должностных полномочий, обязав заплатить штраф в 1700 евро. После этого правительство Финляндии последовало рекомендации минюста страны и освободило прокурора от занимаемой должности.