Осужденный за коррупцию финский генпрокурор намерен занять должность на таможне

Помимо Ниссинена на должность в таможенной службе претендуют еще 12 человек. Начальник отдела отвечает за юридические вопросы и подготовку положений Таможенного кодекса.

Напомним, что экс-генпрокурор заплатил 74 тысячи евро фирме Deep Lead Oy, принадлежащей его брату. Закупки проводились в 2007 – 2015 годах. Верховный суд Финляндии признал генерального прокурора виновным в превышении должностных полномочий, обязав заплатить штраф в 1700 евро. После этого правительство Финляндии последовало рекомендации минюста страны и освободило прокурора от занимаемой должности.