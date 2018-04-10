вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Осужденный за коррупцию финский генпрокурор намерен занять должность на таможне

Осужденный за коррупцию финский генпрокурор намерен занять должность на таможне

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Уволенный после коррупционного скандала бывший генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен подал документы на должность руководителя отдела по правовым вопросам финской таможни, передает fontanka.fi со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Помимо Ниссинена на должность в таможенной службе претендуют еще 12 человек. Начальник отдела отвечает за юридические вопросы и подготовку положений Таможенного кодекса.

Напомним, что экс-генпрокурор заплатил 74 тысячи евро фирме Deep Lead Oy, принадлежащей его брату. Закупки проводились в 2007 – 2015 годах. Верховный суд Финляндии признал генерального прокурора виновным в превышении должностных полномочий, обязав заплатить штраф в 1700 евро. После этого правительство Финляндии последовало рекомендации минюста страны и освободило прокурора от занимаемой должности.

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