Фото: жительница Эстонии сделала в саду неожиданную находку

Женщина поначалу не поверила своим глазам, когда, выйдя утром на свой участок, обнаружила там незваного гостя, пишет Postimees Kodu.
Прямо на земле посапывала енотовидная собака.
Может закрасться подозрение, что зверек на фото мертв, но ничего подобного: по словам автора фотографии Хилли Уйгру, енотовидная собака очень спокойно и размеренно дышала, а ее шерстка лоснилась, что говорило об отменном здоровье. Очевидно, зверек просто-напросто спал.
По словам Хилли, она часто сталкивается с дикими животными: они часто таскают из огорода фрукты-овощи, порой даже приходится соревноваться: кто успеет раньше – звери или человек.
Бывало и хуже: как-то медведь обломал ветки яблонь и груш, а зайцы обгрызли недавно посаженные сливы.
Но в основном, говорит Хилли, соседство с животными все же приносит радость.
На точно такую же спящую или притворившуюся мертвой енотовидную собаку Хилли однажды наткнулась в лесу: тогда она чуть не наступила на животное, но в последний момент зверек поднялся и поплелся дальше.