Фото: жительница Эстонии сделала в саду неожиданную находку

Прямо на земле посапывала енотовидная собака.

Спящая мертвым сном енотовидная собака. ФОТО: Hilli Uigru

Может закрасться подозрение, что зверек на фото мертв, но ничего подобного: по словам автора фотографии Хилли Уйгру, енотовидная собака очень спокойно и размеренно дышала, а ее шерстка лоснилась, что говорило об отменном здоровье. Очевидно, зверек просто-напросто спал.

По словам Хилли, она часто сталкивается с дикими животными: они часто таскают из огорода фрукты-овощи, порой даже приходится соревноваться: кто успеет раньше – звери или человек.

Бывало и хуже: как-то медведь обломал ветки яблонь и груш, а зайцы обгрызли недавно посаженные сливы.

Но в основном, говорит Хилли, соседство с животными все же приносит радость.