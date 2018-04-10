Суд приговорил к тюремному заключению эстонских строителей, ограбивших ювелирный в Австрии

Суд приговорил трех эстонцев (в возрасте от 21 до 27 лет) к четырем, шести и семи годам тюремного заключения, передает Kronen Zeitung.

Ранее работавшие строителями эстонцы пытались ограбить ювелирный в Инсбруке 24 октября. Ограблению помешал охранник, и грабители обратились в бегство. Трое были задержаны в тот же день, четвертому удалось сбежать, однако полиция позже задержала его в Эстонии.

На судебном заседании подсудимые сказали, что план ограбления придумали не сами, а выполняли заказ. Заказчика они не выдали.

Один подсудимый сообщил, что получил инструкции по ограблению в кемпинге, они были на бумаге, которую он после прочтения сжег. Он утверждает, что не знал деталей ограбления и его задача заключалась лишь в том, чтобы разбить топором витрину.

Другой заявил, что согласился участвовать в ограблении только потому, что организатор преступления угрожал расправой его семье.

Ограбление произошло утром 24 октября в ювелирном магазине в центре Инсбрука, на улице Марии Терезы. В 10.08 в магазин зашли четыре человека, их лица скрывали капюшоны. Двое из них вытащили пистолеты и направили их на работника магазина. Два других вытащили из сумки топоры, стали крушить витрину и набивать мешок дорогими часами.

Ограбление прервал охранник магазина, который во время появления преступников находился в другой комнате у мониторов слежения. Сторож дважды выстрелил в сторону грабителей, попав в плечо одному из них. Те выбежали на улицу и побежали в разных направлениях. Охранник стал преследовать одного из них, крича прохожим, чтобы те помогли его задержать. Один из прохожих сбил с ног убегающего грабителя и вместе с охранником держал его на земле до приезда полиции.

Двое мужчин скрылись на такси, однако, когда они уже выехали из города, полиция задержала их и отправила за решетку.

Чтобы найти четвертого грабителя, полиция организовала большую операцию с участием десяти полицейских и использованием вертолетов, но ему удалось исчезнуть.