Суд приговорил к тюремному заключению эстонских строителей, ограбивших ювелирный в Австрии

Суд Инсбрука приговорил сегодня к тюремному заключению троих эстонцев, которые попытались ограбить в октябре ювелирный магазин, однако вследствие вмешательства охранника обратились в бегство с пустыми руками, передает Postimees.
Суд приговорил трех эстонцев (в возрасте от 21 до 27 лет) к четырем, шести и семи годам тюремного заключения, передает Kronen Zeitung.
Ранее работавшие строителями эстонцы пытались ограбить ювелирный в Инсбруке 24 октября. Ограблению помешал охранник, и грабители обратились в бегство. Трое были задержаны в тот же день, четвертому удалось сбежать, однако полиция позже задержала его в Эстонии.
На судебном заседании подсудимые сказали, что план ограбления придумали не сами, а выполняли заказ. Заказчика они не выдали.
Один подсудимый сообщил, что получил инструкции по ограблению в кемпинге, они были на бумаге, которую он после прочтения сжег. Он утверждает, что не знал деталей ограбления и его задача заключалась лишь в том, чтобы разбить топором витрину.
Другой заявил, что согласился участвовать в ограблении только потому, что организатор преступления угрожал расправой его семье.
Ограбление произошло утром 24 октября в ювелирном магазине в центре Инсбрука, на улице Марии Терезы. В 10.08 в магазин зашли четыре человека, их лица скрывали капюшоны. Двое из них вытащили пистолеты и направили их на работника магазина. Два других вытащили из сумки топоры, стали крушить витрину и набивать мешок дорогими часами.
Ограбление прервал охранник магазина, который во время появления преступников находился в другой комнате у мониторов слежения. Сторож дважды выстрелил в сторону грабителей, попав в плечо одному из них. Те выбежали на улицу и побежали в разных направлениях. Охранник стал преследовать одного из них, крича прохожим, чтобы те помогли его задержать. Один из прохожих сбил с ног убегающего грабителя и вместе с охранником держал его на земле до приезда полиции.
Двое мужчин скрылись на такси, однако, когда они уже выехали из города, полиция задержала их и отправила за решетку.
Чтобы найти четвертого грабителя, полиция организовала большую операцию с участием десяти полицейских и использованием вертолетов, но ему удалось исчезнуть.
Позднее полиция установила, что использованные во время ограбления пистолеты были заряжены холостыми патронами. Полиция выясняла, на законном ли основании охранник магазина выстрелил в грабителей. Следователи пришли к заключению, что стрельба была оправданна, поскольку охранник не мог знать, что патроны холостые. Он должен был учесть, что жизнь невооруженных людей, находившихся в магазине, была в реальной опасности, поэтому использование оружия было оправданно.