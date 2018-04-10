Перевозивший лошадей эстонский автомобиль попал в аварию, есть пострадавшие

Несчастный случай произошел в воскресенье в 9.51 на скоростной магистрали между Франкфуртом и Мюлльрозе, передает новостной портал Moz.

По первоначальным данным, водитель автомобиля с польскими регистрационными знаками вовремя не заметил образовавшуюся на дороге пробку и врезался в переднюю часть затормозившего соседнего автомобиля. Другой водитель, пытаясь избежать столкновения, свернул к правой стороне дороги, однако не успел притормозить и врезался в автомобиль с эстонскими регистрационными знаками, который вез фургон с лошадьми.

Скорая помощь доставила в больницу с места происшествия четырех человек. У водителя автомобиля с польскими регистрационными знаками были обнаружены серьезные травмы, у остальных — легкие.