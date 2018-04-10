вторник, 10 апреля 2018 г.
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Перевозивший лошадей эстонский автомобиль попал в аварию, есть пострадавшие

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Фургон с лошадьми.

ФОТО: Jaroslav Frank / Panthermedia / Scanpix

В минувшие выходные в Германии, недалеко от немецко-польской границы, в дорожно-транспортное происшествие попал перевозивший лошадей эстонский автомобиль. Животные не пострадали, однако скорая помощь доставила в больницу с места происшествия четверых человек, передает Postimees.

Несчастный случай произошел в воскресенье в 9.51 на скоростной магистрали между Франкфуртом и Мюлльрозе, передает новостной портал Moz.

По первоначальным данным, водитель автомобиля с польскими регистрационными знаками вовремя не заметил образовавшуюся на дороге пробку и врезался в переднюю часть затормозившего соседнего автомобиля. Другой водитель, пытаясь избежать столкновения, свернул к правой стороне дороги, однако не успел притормозить и врезался в автомобиль с эстонскими регистрационными знаками, который вез фургон с лошадьми.

Скорая помощь доставила в больницу с места происшествия четырех человек. У водителя автомобиля с польскими регистрационными знаками были обнаружены серьезные травмы, у остальных — легкие.

Ветеринар осмотрел лошадей на месте происшествия и признал их здоровыми.

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