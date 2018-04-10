На фоне обвала рубля Медведев доложил Путину об абсолютно стабильной экономике России

В преддверии встречи Путина и Медведева пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что она никак не связана с новыми санкциями США против РФ, а будет посвящена подготовке к ежегодному отчету премьера перед депутатами Госдумы, который запланирован на 11 апреля.

Согласно стенограмме беседы Путина с Медведевым, опубликованной кремлевской пресс-службой, именно это они и обсуждали. Медведев сообщил Путину, что собирается отчитываться перед парламентариями не только за 2017 год, но и за все шесть лет работы кабмина под его руководством.

В числе прочего премьер отметил, что в 2017 году начался рост валового внутреннего продукта. "На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач, - подчеркнул Медведев. - Низким является объем государственного долга, и внутренних заимствований, и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться".

Накануне встречи президента с премьером появилась информация о том, что правительство намерено за счет населения РФ спасать попавшие под санкции компании российских миллиардеров, близких к Путину.

Уже решено оказывать поддержку этим компаниям, и "поддержка будет в любом случае", - сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. "В нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (оказывать поддержку) и заранее уже некоторые вещи обсуждали", - добавил замглавы правительства.