В Руммуском карьере молодые люди спасли провалившегося под лед мужчину

В Руммуском карьере сегодня вечером провалился под лед пожилой мужчина, к нему на помощь пришли два молодых человека, передает Postimees.
Сегодня в 17.33 в Центр тревоги сообщили, что в Руммуском карьере провалился под лед мужчина, передает Пыхьяский спасательный центр. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели недалеко от водоема автомобиль, рядом с которым стояла женщина. Вероятно, она и вызвала спасателей. Спасательная операция проходила в одном из самых маленьких озер карьера.
Пожилой мужчина провалился под лед в нескольких десятках метров от берега. К счастью, это заметили двое молодых людей, которые поспешили к нему на помощь. К приезду спасателей они вытащили мужчину. Молодые люди промокли, однако им удалось сделать самое главное - спасти человеческую жизнь. Провалившегося под лед и сильно замерзшего мужчину скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья.
Выяснилось, что пожилой человек собирался пренебречь правилами безопасности и порыбачить на льду. В машине оказались рыболовные снасти.
С четвертого апреля выход на лед запрещен. Департамент спасения подчеркивает, что взрослый человек должен и без запретов понимать, что, учитывая теплую весеннюю погоду,выходить на лед безответственно как в отношении себя, так и в отношении близких.