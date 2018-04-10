В Руммуском карьере молодые люди спасли провалившегося под лед мужчину

Сегодня в 17.33 в Центр тревоги сообщили, что в Руммуском карьере провалился под лед мужчина, передает Пыхьяский спасательный центр. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели недалеко от водоема автомобиль, рядом с которым стояла женщина. Вероятно, она и вызвала спасателей. Спасательная операция проходила в одном из самых маленьких озер карьера.

Пожилой мужчина провалился под лед в нескольких десятках метров от берега. К счастью, это заметили двое молодых людей, которые поспешили к нему на помощь. К приезду спасателей они вытащили мужчину. Молодые люди промокли, однако им удалось сделать самое главное - спасти человеческую жизнь. Провалившегося под лед и сильно замерзшего мужчину скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья.

Выяснилось, что пожилой человек собирался пренебречь правилами безопасности и порыбачить на льду. В машине оказались рыболовные снасти.