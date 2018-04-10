Таллиннский ЗАГС осенью закроется на полугодовой ремонт

"Все картины на стенах будут сохранены в том виде, в котором они есть. Мы закроем их, постараемся сохранить, и все работы спланированы вместе с Департаментом защиты памятников старины, да и вся проводка вместе с трубами установлены так, что это никак не затрагивает картины", - сказала Каск.