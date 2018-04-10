Таллиннский ЗАГС осенью закроется на полугодовой ремонт

Таллиннский дворец бракосочетаний 25 сентября закрывается на ремонт, который продлится до 1 апреля. В этот период церемонии будут временно проходить в бывшем здании Харьюской уездной управы в центре столицы, передает Rus.Err.
Несмотря на хорошее внешнее состояние здания, Спасательный департамент требует обновить построенные в 1980-е годы отопительную и вентиляционную системы, а также полностью заменить электропроводку, сообщила во вторник "Актуальная камера".
"Все картины на стенах будут сохранены в том виде, в котором они есть. Мы закроем их, постараемся сохранить, и все работы спланированы вместе с Департаментом защиты памятников старины, да и вся проводка вместе с трубами установлены так, что это никак не затрагивает картины", - сказала Каск.
С 25 сентября по 1 апреля следующего года ЗАГС будет временно перенесен в бывшее здание Харьюской уездной управы по адресу Роозикрантси, 12.