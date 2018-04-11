В Таллинне пьяный 17-летний велосипедист попал под автобус
11 апреля 2018 г., 7:12
Во вторник, 10 апреля, около 22.13 в центре Таллинна произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке улицы Суур-Карья и Пярнуского шоссе, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения 17-летний велосипедист попал под колеса городского автобуса Man Lions City, которым управлял 59-летний мужчина.
Велосипедиста доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.