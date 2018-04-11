В этом году из Таллиннского аэропорта выслали свыше 60 иностранцев

За первые три месяца текущего года таких было 64 человека, в то время как в тот же период прошлого года запрет на въезд в страну получили 42 лица, прилетевшие в Таллинн на самолете, пишет rus.err.ee.

Всего за прошлый год из Таллиннского аэропорта выслали 191 иностранца, не сумевшего убедить эстонских пограничников в целесообразности своего визита в страну. Из них 42 - это граждане России, а 28 - представители Украины.