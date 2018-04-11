В России разбился вертолет Ми-8: погибли шесть человек

По данным следствия, в среду, 11 апреля, около 11 часов по местному времени (4 часа утра по Таллинну) в районе антенного поля по улице Выборгской упал вертолет авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли, пишет Newsru.com.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК по факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Опубликовано видео с места падения вертолета. В видеоролике продолжительностью 24 секунды, выложенном порталом AmurMedia, виден дым, поднимающийся от обломков. По словам снявшего видео, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

После сообщения о крушении вертолета Ми-8 в районе улиц Антенная - Хирургическая на место незамедлительно выехали руководство и личный состав регионального и городского управлений МВД России, говорится на сайте ведомства.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, они оцепили место падения вертолета. Развернула работу следственно-оперативная группа, в составе которой представители всех правоохранительных структур региона.