Олег Сынаялг: позиция Минобороны полностью неприемлема

Сынаялг заявил в пресс-релизе, что нигде в Европе, в том числе в государствах, сопредельных с Россией, таких как Латвия, Литва, Финляндия, нет подробной нулевой толерантности — хотя в других государствах тоже установлены ограничения относительно ветропарков, однако эти ограничения конкретные, а возможные помехи работе радаров математически выверены.

"Нулевая толерантность по сути дела означает, что запретить следовало бы и полеты орлов, и дожди, что совершенно абсурдно", - считает Сынаялг.

"До 2016 года не говорили о нулевой толерантности и планирование согласовывалось — теперь требуется в качестве единственного варианта продолжения развития покупать радары за десятки миллионов. Развитие ветропарков было начато до 2016, уже внесены инвестиции, и подобным образом останавливать начатое строительство абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Сынаялг.

"В результате объявленных ограничений Эстония превратится в резерват, в котором ветровую энергию можно будет развивать только в очень небольшим количестве мест. Не поступившими окажутся миллионы евро налогов и не созданными рабочие места с высокой добавочной стоимостью",- подчеркнул Сынаялг.

По оценке Министерства обороны, у Эстонии нет необходимости для достижения целей в сфере возобновляемой энергии строить вблизи границы с Россией парки ветрогенераторов, которые могли бы помешать работе радаров для слежения за воздушным пространством; если строители ветропарков все же хотят их построить, они должны будут заключить соглашение с министерством и сами оплатить радары.

«Рабочая группа по разработке учитывающих потребности Министерства обороны в сфере безопасности парков ветрогенераторов в ходе своей работы пришла к выводу, что достижение целей в сфере ветроэнергетики, предусмотренных планом развития энергетической экономики на 2020 год, возможно и без применения компенсационных мер в области государственной обороны», - сказал BNS вице-канцлер министерства по оборонному планированию Меэлис Ойдсалу.

«Во-вторых, при рассмотрении различных подходов было установлено, что без покупок дополнительных радиосистем и систем радаров Министерством обороны, МВД или иным ведомством невозможно отменить распространяющиеся на парки ветрогенераторов ограничения в сфере безопасности. Эти ограничения на сегодняшний день зафиксированы в том, что касается систем Сил обороны», - отметил Ойдсалу.

По словам Ойдсалу, расходы на цикл эксплуатации одного радара Сил обороны для слежения за воздушным пространством составляют порядка 52 млн евро и эта сумма не включена в планы развития ни энергетической экономики, ни гособороны. Нет ни одного другого технического решения, позволяющего избавиться от воздействия ветропарков на системы слежения, кроме покупки дополнительных датчиков.

По словам Ойдсалу, если девелоперы захотят компенсировать связанный со строительством ветропарков эффект и выразят интерес к покупке дополнительных радаров, можно будет провести дополнительные переговоры между девелоперами, Министерством обороны и Министерством экономики и коммуникаций для проведения анализа и разработать схему, обеспечивающую государству надежность финансирования и соответствие с конституцией, а девелоперам равное обращение.

Рабочая группа продолжит свою деятельность. По словам Ойдсалу, она в планирует в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом с мая провести замеры воздействия ветрогенераторов на радиосистемы.