The Times: Мэй потребовала для участия Британии в военной операции в Сирии больше доказательств химатаки

Глава правительства не согласилась провести быструю военную операцию, так как на место предполагаемой химатаки выразили готовность прибыть эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишет Newsru.com.

В то же время, говорится в статье, Мэй в ходе телефонного разговора с Трампом признала, что международное сообщество должно отреагировать на нападение.

В минувший понедельник Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Президент пообещал в течение 48 часов определить, как США ответят на химатаку. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим сирийского лидера Башара Асада и его союзники - Россия и Иран.

По данным The Times, во время обсуждения ситуации британскими властями глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что Великобритания не может оставаться в стороне, а применение химоружия не должно оставаться безнаказанным.

Однако сама Мэй, выяснило издание, скептически оценила эффективность удара по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, нанесенного в апреле прошлого года Вашингтоном в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун.

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 апреля, Трамп, Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Они сошлись на необходимости предпринять ответные шаги в связи с применением химоружия в Сирии.

В ходе отдельного разговора премьер-министр Великобритании и президент США осудили произошедшее в Думе, договорились продолжить совместную работу, чтобы привлечь исполнителей химатаки к ответственности, и условились сделать все для того, чтобы предотвратить дальнейшее использование химоружия, отмечалось в сообщении.

Макрон, по данным Reuters, сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии из-за сообщений о предполагаемой химатаке в Думе.

Однако The Times пишет, что Макрон тоже объявил Трампу о своих условиях. В частности, он заявил, что удар Франция готова наносить только по объектам режима Асада, связанным с химическим оружием.

Накануне стало известно, что США готовятся к возможной военной операции в Сирии. По данным турецких СМИ, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", подошел на расстояние примерно в 100 км к сирийскому городу Тартус, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter.

Атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut) в среду, 11 апреля, выйдет из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправится в Европу и на Ближний Восток, писало американское военное издание Stars and Stripes.

Ранее о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, сообщили неправительственные организации, в том числе "Белые каски". В заявлении организации говорилось, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.