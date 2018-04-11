В Вильянди в кафе расплатились поддельной двухевровой монетой

По словам пресс-секретаря Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичуса, монета была привезена из одного из мест общественного питания в Вильянди. Он также сказал, что впервые была обнаружена поддельная монета столь малого достоинства.

Также Синкевичус сообщил, что в этой ситуации руководствоваться принципом разумность, чтобы расходы на следственные действия не превышали в несколько раз причиненный с помощью поддельной монеты ущерб.

По словам Синкевичуса, полиция не может продемонстрировать поддельную монету, поскольку она является уликой.

В пресс-службе Банка Эстонии сообщили, что с учетом находящихся в обороте денежных знаков, количество подделок в Эстонии довольно небольшое.