Римское чудо: "Рома" отыграла три мяча у "Барселоны" и выходит в полуфинал

«Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты. Они весь матч высоко прессинговали, это не позволило нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. «Рома» очень здорово сыграла, а мы – нет. «Рома» отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинным пасом. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован. Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее. Вы должны их поздравить. Они доставили нам много сложностей. У нас было много иллюзий. Мы сочувствуем нашим болельщикам. Нам нужно сосредоточиться на том, что у нас осталось. Это часть футбола. Нужно быть готовым ко всему. К трудным матчам тоже. Мы должны признать их заслуги и то, что мы были не так хороши, как в других матчах. Я несу ответственность абсолютно за все. Я руководитель этой команды. Я все беру на себя», – сказал Вальверде.