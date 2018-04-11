Римское чудо: "Рома" отыграла три мяча у "Барселоны" и выходит в полуфинал

У римлян отличились все те, кто забивал и в первом матче. Правда, де Росси и Манолос в Барселоне огорчали своего вратаря автоголами.
Рома Италия - Барселона Испания 3:0
(по сумме двух матчей 4:4, итальянский клуб выходит в 1/2 финала за счет гола забитого на гостевом поле в первом матче)
Вряд ли кто-то мог предположить, что после победы 4:1 в первом матче, каталонцы не смогут пройти в 1/2 финала Лиги чемпионов. У такой классной команды как "Барса" трудно отыграть и один гол, не говоря сразу о трех. Но, то что сделала "Рома" вчера вечером, можно отнести к разряду футбольного чуда.
И за него римляне должны благодарить Эдина Джеко. Форвард римлян сначала сохранил минимальные шансы "Роме", забив в первом матче, а на седьмой минуте ответной встречи убежал после передачи де Росси от Самюэля Умтити и открыл счет в матче.
Почувствовав запах крови "Волки" понеслись вперед раз за разом имея отличные возможности для взятия ворот, но не хватало удачи, либо Тер Стеген отбивал и ловил все удары хозяев.
На 57-и минуте Джеко с помощьу Жерара Пике упал на газон в штрафной и Даниэле де Росси, в первом матче забивший в свои ворота, на этот раз поразил чужие - 2:0.
Окончательный счет в матче установил еще один игрок, забивший неделей ранее в свои ворота: Костас Манолос с углового принес победу в матче и 1/4 финала "Роме".
Да, "Барса" искала в оставшиеся 10 минут возможность поразить ворота Аллисона, однако Месси и Суарес не смогли использовать свои немногочисленные шансы, последний из которых случился на 93-й минуте: Дембеле бил по пустым воротм из-за пределом штрафной, но мяч разминулся с рамкой ворот, а "Барселона" разминулась с полуфиналом, в который не может попасть уже третий год подряд.
В прошлом сезоне каталонская команда по сумме двух матчей проиграла «Ювентусу» (0:3, 0:0). В 2016 году «Барселона» уступила «Атлетико» (2:1, 0:2).
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о причинах разгрома от «Ромы» в интервью официальному сайту УЕФА:
«Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты. Они весь матч высоко прессинговали, это не позволило нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. «Рома» очень здорово сыграла, а мы – нет. «Рома» отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинным пасом. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован. Это был матч, в котором мы не смогли показать нашу игру, и наши соперники были агрессивнее. Вы должны их поздравить. Они доставили нам много сложностей. У нас было много иллюзий. Мы сочувствуем нашим болельщикам. Нам нужно сосредоточиться на том, что у нас осталось. Это часть футбола. Нужно быть готовым ко всему. К трудным матчам тоже. Мы должны признать их заслуги и то, что мы были не так хороши, как в других матчах. Я несу ответственность абсолютно за все. Я руководитель этой команды. Я все беру на себя», – сказал Вальверде.
Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал победу над «Барселоной» и выход в полуфинал: «Это было бы триумфом для любой команды, но особенно для нас. Это действительно невероятно.
Теперь нам нужно сделать следующий шаг, а не думать, что мы в полуфинале и уже достигли максимума. Я не верю, что мы его достигли. Мы знали, что это будет сложно, но мы очень сильно верили. Первый матч показал нам, что «Барселона» качественно играет, но не так, как несколько лет назад. Мы забили два автогола, были некоторые сомнительные ситуации, и мы знали, что разрыв не был 4:1. Мы были далеки от того, чтобы выиграть со счетом 3:0 и не проиграть дома. Но все это заслуга Ди Франческо, потому что он изобрел эту стратегию два дня назад, вложил ее в наши головы, и это сотворило чудеса.
Это, безусловно, один из самых счастливых дней в «Роме». Я был очень тронут, увидев фанатов перед игрой. Я сказал своим товарищам по команде, если они верят в нас, мы можем сделать то же самое. Самое ужасное, что могло произойти, – не выйти в плей-офф, а вот самое лучшее…» – сказал де Росси.
Манчестер Сити (Англия) - Ливерпуль (Англия) 1:2 ( по сумме двух матчей 1:5)
Хотя уже на второй минуте Жезус открыл счет и подарил "Сити" надежду на то, что три мяча хозяева отыграют, но в дальнейшем все атакующие потуги хозяев успеха не приносили. По ударам "Сити" превзошел гостей в четыре раза, но либо это были удары мимо, либо в голкипера гостей.
Окончательно надежы подопечных Гвардиолы похоронили Салах и Фирмино, забив два мяча во втором тайме и принеся игрокам Юргена Клоппа путевку в полуфинал Лиги.