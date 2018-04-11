Еврокомиссия инициировала обыски в ряде медиакомпаний, сообщили ее представители в ночь на среду, 11 апреля. Проверки состоялись в нескольких странах ЕС и затронули компании, связанные с трансляцией спортивных состязаний, отмечают в Брюсселе.