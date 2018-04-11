Тренер, выведший сборную на ЧМ-2018, уволен за два месяца до начала турнира

Для Халилходжича вывод сборной Японии на ЧМ в России стал третьим успехом с национальными командами в карьере. Правда, в 2009 году, как и сейчас, перед самым чемпионатом мира Халилходжича уволили, а единственный раз, когда боснийский специалист, который на клубном уровне выигрывал Кубок Франции, Чемпионаты Хорватии и Марокко, провел полностью цикл со сборной и на ЧМ, то его подопечные из сборной Алжира в Бразилии смогли не только выйти из группы, но и толэко в дополнителэное время уступили команде Германии.