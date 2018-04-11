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  • Тренер, выведший сборную на ЧМ-2018, уволен за два месяца до начала турнира

Тренер, выведший сборную на ЧМ-2018, уволен за два месяца до начала турнира

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ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Босниец Вахид Халилходжич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Японии.

Для Халилходжича вывод сборной Японии на ЧМ в России стал третьим успехом с национальными командами в карьере. Правда, в 2009 году, как и сейчас, перед самым чемпионатом мира Халилходжича уволили, а единственный раз, когда боснийский специалист, который на клубном уровне выигрывал Кубок Франции, Чемпионаты Хорватии и Марокко, провел полностью цикл со сборной и на ЧМ, то его подопечные из сборной Алжира в Бразилии смогли не только выйти из группы, но и толэко в дополнителэное время уступили команде Германии.

В вину Халилходжичу, как передает championat.com, японская федерация могла поставить поражение на Кубке Восточной Азии, где в финале турнира Япония проиграла 1:4 Южной Корее. Также, по словам президента Федерации Коидзо Тасима у Халилходжича были коммуникационные проблемы с игроками.

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