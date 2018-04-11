Таллинн требует в Госсуде признать законным увольнение Прийта Кутсера

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что юридические представители столицы обжаловали решение суда второй инстанции, посчитавшего, что увольнение Кутсера с поста советника мэра Таллинна было незаконным.

7 марта окружной суд счел, что весной 2016-го мэрия Таллинна не имела права расторгать с чиновником трудовой договор без предварительного предупреждения, поскольку тот не совершал каких-то серьезных нарушений рабочих обязанностей.

В результате город должен будет выплатить ему компенсацию в размере трех зарплат или 4500 евро, однако власти Таллинна с этим решение не согласились и оспорили его в Государственном суде, который пока не занял позицию по представленной жалобе.