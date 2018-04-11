среда, 11 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Таллинн требует в Госсуде признать законным увольнение Прийта Кутсера

Таллинн требует в Госсуде признать законным увольнение Прийта Кутсера

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Прийт Кутсер.

ФОТО: Toomas Tatar

Столичная городская канцелярия требует в Государственном суде  признать законным увольнение бывшего чиновника Прийта Кутсера.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что юридические представители столицы обжаловали решение суда второй инстанции, посчитавшего, что увольнение Кутсера с поста советника мэра Таллинна было незаконным.

7 марта окружной суд счел, что весной 2016-го мэрия Таллинна не имела права расторгать с чиновником трудовой договор без предварительного предупреждения, поскольку тот не совершал каких-то серьезных нарушений рабочих обязанностей. 

В результате город должен будет выплатить ему компенсацию в размере трех зарплат или 4500 евро, однако власти Таллинна с этим решение не согласились и оспорили его в Государственном суде, который пока не занял позицию по представленной жалобе.

"Кассационную жалобу, которая касается уплаты судебных расходов, подал и представитель Кутсера", - уточнила Аннели Вилу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ