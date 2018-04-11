Низкий уровень воды в море мешает паромному сообщению

Перевозки автобусов и тяжелого автотранспорта весом от 20 тонн прекращаются, если уровень воды опустился более чем на 40 см. Перевозки автотранспорта весом до 20 тонн за исключением легковых автомобилей прекращаются, если уровень воды опускается более чем на 55 см, отмечает Kihnu Veeteed.