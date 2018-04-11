среда, 11 апреля 2018 г.
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Трамп отметил прогресс в торговых отношениях с Китаем

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Дональд Трамп.

ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix

Президент США поблагодарил руководителя КНР Си Цзиньпина за его позицию по таможенным пошлинам. "Вместе мы добьемся существенного прогресса", написал Трамп в Twitter в ночь на среду, 11 апреля.

Ранее во вторник лидер КНР пообещал расширить доступ на рынок, понизить пошлины на импорт автомобилей и представить более привлекательные условия для инвестиций, сообщает агентство dpa. В ходе выступления на азиатском экономическом форуме в Боао Си Цзиньпин не упоминал торговые разногласия с США, пишет DW.com.

Фондовые биржи в Токио и Гонконге отреагировали на слова лидера КНР ростом индексов. Европейские биржевые индексы Dax и EuroStoxx 50 также завершили вторник ростом.

Зеркальный ответ

Первого апреля министерство финансов КНР сообщило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров из США. Это был ответ Пекина на принятое президентом Трампом 8 марта решение установить пошлины в 25 процентов на импорт в США стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.

6 апреля США объявили о намерении ввести таможенные барьеры для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований общей стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил  25-процентной пошлиной на импорт ряда товаров с аналогичной общей стоимостью.

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