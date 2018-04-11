Трамп отметил прогресс в торговых отношениях с Китаем

Ранее во вторник лидер КНР пообещал расширить доступ на рынок, понизить пошлины на импорт автомобилей и представить более привлекательные условия для инвестиций, сообщает агентство dpa. В ходе выступления на азиатском экономическом форуме в Боао Си Цзиньпин не упоминал торговые разногласия с США, пишет DW.com.

Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 апреля 2018 г.

Фондовые биржи в Токио и Гонконге отреагировали на слова лидера КНР ростом индексов. Европейские биржевые индексы Dax и EuroStoxx 50 также завершили вторник ростом.

Зеркальный ответ

Первого апреля министерство финансов КНР сообщило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров из США. Это был ответ Пекина на принятое президентом Трампом 8 марта решение установить пошлины в 25 процентов на импорт в США стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.